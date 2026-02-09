Your browser does not support the video tag.

رغم فقدانه إحدى ساقيه في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عاد الفلسطيني ناهض المسارعي إلى ورشة الحدادة التي عمل فيها معظم حياته، متحديًا الإعاقة والظروف القاسية.

الحادث الذي تعرّض له المسارعي فرض عليه فترة علاج طويلة، رافقتها مخاوف حقيقية من العجز عن العودة إلى العمل، لا سيما في مهنة شاقة تعتمد على الوقوف والحركة المستمرة، إلا أنه رفض الاستسلام لتلك الفكرة، وأصرّ على متابعة حياته المهنية.



