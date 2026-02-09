كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مبتورو الأطراف في غزة .. تحدٍّ للإعاقة رغم الظروف القاسية

رغم فقدانه إحدى ساقيه في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عاد الفلسطيني ناهض المسارعي إلى ورشة الحدادة التي عمل فيها معظم حياته، متحديًا الإعاقة والظروف القاسية.

الحادث الذي تعرّض له المسارعي فرض عليه فترة علاج طويلة، رافقتها مخاوف حقيقية من العجز عن العودة إلى العمل، لا سيما في مهنة شاقة تعتمد على الوقوف والحركة المستمرة، إلا أنه رفض الاستسلام لتلك الفكرة، وأصرّ على متابعة حياته المهنية.
 

