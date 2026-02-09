كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

العدوان على قطاع غزة.. شهداء في قصف مدفعي وإطلاق نار وراء الخط الأصفر
فلسطين

العدوان على قطاع غزة.. شهداء في قصف مدفعي وإطلاق نار وراء الخط الأصفر

2026-02-09 10:16
80

في اليوم الـ122 من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرقها اليومي للاتفاق، فشنت سلسلة اعتداءات على مناطق متفرقة من القطاع أوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، ارتقاء استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة اخرين جراء الاعتداءات "الإسرائيلية" التي طاولت مختلف مناطق القطاع خلال 24 ساعة. كما استشهد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استشهد الفتى محمد مهدي السرحي (16 عامًا) بنيران آليات الاحتلال التي تقدّمت في شرق حي الزيتون، حيث فرضت حصارًا على عدد من العائلات في المكان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال "إسرائيلية أقدمت خلال توغلها في شرق حي الزيتون في مدينة غزة، على نسف عدة مبان سكنية ما أجبر عائلات عديدة على النزوح. كذلك قصفت قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة بالقذائف المدفعية الثقيلة.

في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال "الإسرائيلية" النار على الأحياء السكينية في شرق المدينة، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار في بحر مدينة خان يونس باتجاه الأحياء الساحلية.

الاحصائيات

منذ وقف إطلاق النار، في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء 579 شهيدًا، إضافة إلى 1543 مصابًا؛ وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين لـ ٧١٧ شهيدًا.

إلى ذلك؛ وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 72027 شهيدًا والمصابين إلى 171651 جريحًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة العدو الصهيوني
