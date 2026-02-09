تحت شعار "يملؤها قسطًا وعدلًا"، أحيا حزب الله، في بلدات بشامون وكشافة الإمام المهدي (عج) ذكرى ولادة الحجة المنتظر (عج)، بسلسلة من الأنشطة الهادفة التي جمعت بين الترفيه والرياضة والروحية، وسط حضور لافت للأهالي والفتية والفتيات.

تخلل المهرجان فقرات متنوعة، اشتملت على زوايا تفاعلية لاقت استحسان المشاركين، وكان أبرزها: كرمس الأطفال، محطات ألعاب متنوعة رسمت البسمة على وجوه الصغار وعززت لديهم روح المشاركة، إضافة إلى المنافسات الرياضية التي تضمنت أنشطة بدنية حماسية تهدف إلى بناء الجسم السليم والروح الرياضية العالية. كما عُرض فيلم من وحي المناسبة يسلط الضوء على قيم الانتظار الإيجابي، تلاه سحب قرعة وتوزيع جوائز على الرابحين.

كما تخلل المهرجان فقرة إنشادية صدحت فيها الحناجر بحب صاحب العصر والزمان (عج)، ما أضفى أجواءً من القدسية والبهجة، ثم كانت فقرة تكريم العطاء الكشفي في لفتة تقديرية لجهودهم ومثابرتهم.

اختتم المهرجان بتوزيع شهادات كشفية على الكشفيين الذين اجتازوا مراحلهم التدريبية بنجاح، تأكيداً لدور الكشافة في صقل شخصية الجيل الممهد للظهور، قبل أن يجدد الكشفيون العهد والولاء للإمام المهدي (عج)، وسط أجواء من التفاؤل والدعاء بأن يعيد الله هذه المناسبة والوطن والأمة بخير وعافية.

كيفون

للمناسبة؛ أقام حزب الله في بلدة كيفون، بالتعاون مع جمعية كشافة الامام المهدي (عج) فوج الأئمة الأطهار (ع)، وبلدية كيفون ولجنة الاوقاف وجمعية كيفون الخيرية، مولدًا حاشدًا في حسينية البلدة، بحضور عدد من العلماء والفعاليات وحشد من الأهالي.

افتتح المولد بتلاوة قرآنية عطرة للقارئ علي جمال الدين، تلاها كلمة من وحي المناسبة لنائب رئيس تجمع العلماء في لبنان سماحة الشيخ حسين غبريس، وبعدها تواشيح عطرة ومولد مع فرقة فوج الجواد- عليه السلام - مع المنشد القائد محسن فنيش، واختتم المولد بأنشودة "سلام يا مهدي" التي تفاعل معها الحاضرون.

القماطية

ضمن فعاليات الولادة الميمونة والمباركة لبقية الله الأعظم الإمام صاحب العصر والزمان (عج)، اختتم حزب الله في بلدة القماطية أنشطته بإقامة حاجز محبة لكشافة الامام المهدي المنتظر (عج) عند مدخل البلدة، في أجواء إنشادية وتوزيع الحلوى على المارة.

كما أقيم احتفال حاشد، في حسينية الإمام الحسين -عليه السلام- في البلدة، حيث تلا الشيخ بلال نصرالدين رواية الإمام المهدي (عج)، وبعدها قدم المنشد سلمان سلمان وفرقته الإنشادية باقة جديدة من الأناشيد عن الإمام في أجواء من البهجة والفرحة.

واختتم الحفل بتوزيع حلوى وهدايا للأطفال.

