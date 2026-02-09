كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي وزارة الدفاع الإيرانية: لأسباب أمنية لن نكشف الإنجازات الدفاعية الجديدة

لبنان

الجيش اللبناني: لا صحة للأنباء عن لقاء مع ضابط
لبنان

الجيش اللبناني: لا صحة للأنباء عن لقاء مع ضابط "إسرائيلي" في واشنطن

2026-02-09 11:37
51

نفت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الأنباء عن لقاء حصل بين ضابط في الجيش وآخر من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت في بيان: "نشرت إحدى الصحف المحلية مقالًا تضمّن معلومات مغلوطة عن لقاء بين ضابط في الجيش وآخر من الجيش "الإسرائيلي"، في الولايات المتحدة الأميركية"، مضيفة: "تنفي قيادة الجيش هذا الخبر نفيًا قاطعًا، وتؤكد أنّ ما ورد في المقال عارٍ عن الصحة، ولا يستند إلى أي وقائع. كما توضح أنها تجري اجتماعاتها كافًة ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، ما يحفظ سيادة لبنان ومصلحته الوطنية العليا".

ودعت قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول شؤون المؤسسة العسكرية، وعدم نشر معلومات ملفّقة في هذه المرحلة الدقيقة.
 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الجيش اللبناني واشنطن
إقرأ المزيد
المزيد
تفاصيل اقتحام القوة
تفاصيل اقتحام القوة "إسرائيلية" بلدة الهبارية.. كيف جرت عملية الخطف؟
لبنان منذ 52 دقيقة
الجيش اللبناني: لا صحة للأنباء عن لقاء مع ضابط
الجيش اللبناني: لا صحة للأنباء عن لقاء مع ضابط "إسرائيلي" في واشنطن
لبنان منذ ساعة
احتفالات بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في بشامون وكيفون والقماطية
احتفالات بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في بشامون وكيفون والقماطية
لبنان منذ ساعة
كلمة مرتقبة للشيخ قاسم في حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
كلمة مرتقبة للشيخ قاسم في حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
باحث صهيوني: الشرخ الداخلي في واشنطن.. هل سيدفع الأميركيون ثمنًا باهظًا بسبب إيران؟
باحث صهيوني: الشرخ الداخلي في واشنطن.. هل سيدفع الأميركيون ثمنًا باهظًا بسبب إيران؟
عين على العدو منذ 4 دقائق
الجيش اللبناني: لا صحة للأنباء عن لقاء مع ضابط
الجيش اللبناني: لا صحة للأنباء عن لقاء مع ضابط "إسرائيلي" في واشنطن
لبنان منذ ساعة
نتنياهو جاء ليمدح نفسه في وثيقة الردود على
نتنياهو جاء ليمدح نفسه في وثيقة الردود على "مراقب الدولة" لكنّه خرج يلعن نفسه
عين على العدو منذ ساعة
القناة
القناة "i24 news": "إسرائيل" غير مطمئنة من إجابات ويتكوف
عين على العدو منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة