نفت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الأنباء عن لقاء حصل بين ضابط في الجيش وآخر من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت في بيان: "نشرت إحدى الصحف المحلية مقالًا تضمّن معلومات مغلوطة عن لقاء بين ضابط في الجيش وآخر من الجيش "الإسرائيلي"، في الولايات المتحدة الأميركية"، مضيفة: "تنفي قيادة الجيش هذا الخبر نفيًا قاطعًا، وتؤكد أنّ ما ورد في المقال عارٍ عن الصحة، ولا يستند إلى أي وقائع. كما توضح أنها تجري اجتماعاتها كافًة ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، ما يحفظ سيادة لبنان ومصلحته الوطنية العليا".

ودعت قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول شؤون المؤسسة العسكرية، وعدم نشر معلومات ملفّقة في هذه المرحلة الدقيقة.



