أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد رضا طلائي نيك بأنّ الوزارة، ولأسباب أمنية وللحفاظ على عنصر المفاجأة، توقفت عن إزاحة الستار عن الإنجازات الدفاعية الجديدة في الوقت الحالي.

هذا؛ وفي حديث للصحفيين اليوم الاثنين (09 شباط/فبراير 2026) على هامش حفل انضمام طائرة مُسيّرة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني إلى أسطول الطائرات من دون طيار في مجال الإنقاذ والإغاثة، قال العميد طلائي نيك: "يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا بارزًا في تطوير تكنولوجيا الدفاع، لذلك تسعى وزارة الدفاع إلى تنفيذ الاستثمارات المخطط لها وتطوير هذا المجال".

وتابع قائلًا: "سيبدأ مركز دعم الطائرات المُسيّرة التابع لمنظمة الصناعات الجوية، في وزارة الدفاع، نشاطه العام المقبل. وسيقدم مركز دعم الطائرات المُسیّرة التابع لوزارة الدفاع الدعم لشركات القطاع الخاص القائمة على المعرفة وجميع المؤسسات الراغبة في الإفادة من مراحل التفكير والتصميم والتصنيع، بالإضافة إلى تطوير المعدات للطائرات المسيّرة؛ وذلك لاستخدامها في الطائرات المدنية".

كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "نتوقع أن يكون العام المقبل عام ازدهار لاستخدام الطائرات المدنية من دون طيار على نطاق أوسع، بالاعتماد على التسويق التجاري ودور الشركات القائمة على المعرفة، بمساعدة منظمة الطيران المدني وغيرها من الوكالات".

