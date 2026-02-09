كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

15 شعبان 2026
المقال التالي قلق "إسرائيلي" من تهميش نتنياهو في المفاوضات النووية مع إيران

لبنان

تفاصيل اقتحام القوة
لبنان

تفاصيل اقتحام القوة "إسرائيلية" بلدة الهبارية.. كيف جرت عملية الخطف؟

2026-02-09 11:50
59

اختطفت قوة "إسرائيلية" قياديًا في الجماعة الإسلامية، في أثناء عملية توغل داخل الأراضي اللبنانية، فجر اليوم الاثنين (9 شباط 2026).

في التفاصيل، توغلت قوة عسكرية "إسرائيلية" سيرًا على الأقدام إلى بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وأقدمت على خطف المسؤول في الجماعة الإسلامية عطوي عطوي، وهو الرئيس السابق لبلدية الهبارية.

القوة "الإسرائيلية"، والتي اختطفت مسؤول الجماعة الإسلامية في حاصبيا ومرجعيون عطوي عطوي، نفذت عملية الاختطاف في الأطراف الشمالية لبلدة الهبارية عند الساعة الواحدة فجرًا في منطقة تبعد عن موقع رويسات العلم أكثر 7 كلم، وعن موقع الرادار أكثر من 8 كلم، تزامنت مع تحليق مسيّرات ومروحيات "إسرائيلية".
 
وصلت القوة "الإسرائيلية" إلى المنزل عبر كروم الزيتون سيرًا على الأقدام، واقتحمت المنزل، حيث كان عطوي وزوجه، حيث دخل إلى المنزل 5 جنود صهاينة، أحدهم ملثم، وانهالوا بالضرب عليهما، قبل أن تنقل الزوجة إلى المطبخ، وهي مكبلة ومعصوبة العينين، ثم انسحبت القوة عبر كرم الزيتون.

وأفاد شهود من البلدة بأن 3 جيبات عسكرية كانت قد غادرت وسط البلدة باتجاه جبل السدانة، عبر طريق معبد بين المناطق الحرجية.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
تفاصيل اقتحام القوة
تفاصيل اقتحام القوة "إسرائيلية" بلدة الهبارية.. كيف جرت عملية الخطف؟
لبنان منذ 52 دقيقة
الجيش اللبناني: لا صحة للأنباء عن لقاء مع ضابط
الجيش اللبناني: لا صحة للأنباء عن لقاء مع ضابط "إسرائيلي" في واشنطن
لبنان منذ ساعة
احتفالات بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في بشامون وكيفون والقماطية
احتفالات بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في بشامون وكيفون والقماطية
لبنان منذ ساعة
كلمة مرتقبة للشيخ قاسم في حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
كلمة مرتقبة للشيخ قاسم في حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
تفاصيل اقتحام القوة
تفاصيل اقتحام القوة "إسرائيلية" بلدة الهبارية.. كيف جرت عملية الخطف؟
لبنان منذ 52 دقيقة
ثلاثة شهداء في يانوح
ثلاثة شهداء في يانوح
لبنان منذ ساعة
قوة صهيونية تسللت فجرًا إلى الهبارية واختطفت قياديًا من الجماعة الإسلامية
قوة صهيونية تسللت فجرًا إلى الهبارية واختطفت قياديًا من الجماعة الإسلامية
لبنان منذ 3 ساعات
الخطيب: زيارة سلام إلى الجنوب بداية طيبة ومسؤولة وهيكل قائد وطني للبنان
الخطيب: زيارة سلام إلى الجنوب بداية طيبة ومسؤولة وهيكل قائد وطني للبنان
لبنان منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة