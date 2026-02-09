Your browser does not support the video tag.

نظمت قيادة حزب الراية الوطني مهرجاناً خطابياً حاشداً بعنوان «وفاء وتجدد» في مدينة بعلبك، بحضور الأمين العام للحزب علي حجازي. وفي كلمة له شدد حجازي على التمسك بخيار المقاومة والعروبة ورفض المشاريع الطائفية والفتنوية، مؤكداً أن حزب الراية الوطني حزب متجدد في خطابه وثابت في قناعاته، موجهاً التحية لشهداء فلسطين والمقاومة وللقادة الشهداء، ومختتماً بتحية خاصة لشهيد الأمة السيد حسن نصرالله.



