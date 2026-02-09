كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تحت عنوان "وفاء وتجدد" .. حزب الراية الوطني على خط المقاومة

2026-02-09 12:04
مهدي شحادي - معد
نظمت قيادة حزب الراية الوطني مهرجاناً خطابياً حاشداً بعنوان «وفاء وتجدد» في مدينة بعلبك، بحضور الأمين العام للحزب علي حجازي. وفي كلمة له شدد حجازي على التمسك بخيار المقاومة والعروبة ورفض المشاريع الطائفية والفتنوية، مؤكداً أن حزب الراية الوطني حزب متجدد في خطابه وثابت في قناعاته، موجهاً التحية لشهداء فلسطين والمقاومة وللقادة الشهداء، ومختتماً بتحية خاصة لشهيد الأمة السيد حسن نصرالله.
 

