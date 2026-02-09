أظهرت بيانات الأجهزة الأمنية في كيان العدو أن شهر كانون الثاني/يناير 2026 شهد ارتفاعًا في عدد المتضررين جراء الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية مقارنة بما زعمت أنه "الإرهاب" الفلسطيني، بحسب "الإذاعة الإسرائيلية"، حيث أصيب 22 فلسطينيًا نتيجة اعتداءات نفذها مستوطنون يهود، مقابل إصابة 7 يهود نتيجة "أعمال عنف" فلسطينية، ما استدعى نقلهم لتلقي العلاج الطبي، وفق تعبيرها.

كما سُجّلت 11 حالة حرق متعمد نفذها مستوطنون ضد مبانٍ ومركبات فلسطينية، وفقًا لـ "الإذاعة الإسرائيلية"، وفي المقابل، وثقت السلطات الفلسطينية حالتي إلقاء زجاجات حارقة و126 حادثة رشق حجارة.

وعرضت الشرطة الأسبوع الماضي ملخصها السنوي لعام 2025 بشأن مؤشرات الجريمة في منطقة الضفة الغربية، حيث تم اعتقال 5,854 مشتبهًا وتوجيه 4,063 لائحة اتهام، بزيادة 21% مقارنة بالعام السابق، مؤكدة أن هذه العمليات جاءت بالتعاون مع جهاز الشاباك، مشيرة إلى تحديد 13 شخصية "إسرائيلية" يُشتبه في دورها بالتحريض وإثارة الفوضى، وطالبت قائد المنطقة العسكرية بإصدار أوامر بإبعادهم.

وفي سياق متصل، تحقق الشرطة في ملابسات حادث إلحاق أضرار بمسجد شرقي بيت لحم، حيث أفاد رئيس مجلس قروي المنية، زايد كوازبه، في تصريح صحفي، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت مسجدًا يقع بين قريتي كيسان والمنية، حيث أقدموا على إحداث خراب واسع داخله.

