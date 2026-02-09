كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي  تحضيرات متقدّمة للمرحلة الثانية من صرف مستحقات بدل الإيواء

عين على العدو

تصاعد حوادث الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية منذ مطلع 2026
عين على العدو

تصاعد حوادث الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية منذ مطلع 2026

2026-02-09 12:40
76

أظهرت بيانات الأجهزة الأمنية في كيان العدو أن شهر كانون الثاني/يناير 2026 شهد ارتفاعًا في عدد المتضررين جراء الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية مقارنة بما زعمت أنه "الإرهاب" الفلسطيني، بحسب "الإذاعة الإسرائيلية"، حيث أصيب 22 فلسطينيًا نتيجة اعتداءات نفذها مستوطنون يهود، مقابل إصابة 7 يهود نتيجة "أعمال عنف" فلسطينية، ما استدعى نقلهم لتلقي العلاج الطبي، وفق تعبيرها.

كما سُجّلت 11 حالة حرق متعمد نفذها مستوطنون ضد مبانٍ ومركبات فلسطينية، وفقًا لـ "الإذاعة الإسرائيلية"، وفي المقابل، وثقت السلطات الفلسطينية حالتي إلقاء زجاجات حارقة و126 حادثة رشق حجارة. 

وعرضت الشرطة الأسبوع الماضي ملخصها السنوي لعام 2025 بشأن مؤشرات الجريمة في منطقة الضفة الغربية، حيث تم اعتقال 5,854 مشتبهًا وتوجيه 4,063 لائحة اتهام، بزيادة 21% مقارنة بالعام السابق، مؤكدة أن هذه العمليات جاءت بالتعاون مع جهاز الشاباك، مشيرة إلى تحديد 13 شخصية "إسرائيلية" يُشتبه في دورها بالتحريض وإثارة الفوضى، وطالبت قائد المنطقة العسكرية بإصدار أوامر بإبعادهم.

وفي سياق متصل، تحقق الشرطة في ملابسات حادث إلحاق أضرار بمسجد شرقي بيت لحم، حيث أفاد رئيس مجلس قروي المنية، زايد كوازبه، في تصريح صحفي، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت مسجدًا يقع بين قريتي كيسان والمنية، حيث أقدموا على إحداث خراب واسع داخله.

الكلمات المفتاحية
الضفة الغربية مستوطنون
إقرأ المزيد
المزيد
تقليص الإجازات و
تقليص الإجازات و"الدعم النفسي" لجنود الاحتياط يفجّر أزمة داخل الجيش "الإسرائيلي"
عين على العدو منذ 4 ساعات
"معاريف": ملاجئ العفولة حُوِّلت إلى كليّات دينية ولم تعد متاحة في حالات الطوارئ
عين على العدو منذ 4 ساعات
تصاعد حوادث الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية منذ مطلع 2026
تصاعد حوادث الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية منذ مطلع 2026
عين على العدو منذ 5 ساعات
باحث صهيوني: الشرخ الداخلي في واشنطن.. هل سيدفع الأميركيون ثمنًا باهظًا بسبب إيران؟
باحث صهيوني: الشرخ الداخلي في واشنطن.. هل سيدفع الأميركيون ثمنًا باهظًا بسبب إيران؟
عين على العدو منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
8  دول عربية وإسلامية: لا سيادة لـ
8  دول عربية وإسلامية: لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
تصاعد حوادث الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية منذ مطلع 2026
تصاعد حوادث الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية منذ مطلع 2026
عين على العدو منذ 5 ساعات
"الكابينت" يصادق على تغييرات دراماتيكية لتوسيع الاستيطان بالضفة
عين على العدو منذ 8 ساعات
الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة