أفادت مصادر معنية، في ملف صرف مستحقات بدل الإيواء في منطقة بيروت، أن التحضيرات الإدارية والفنية بلغت مراحلها الأخيرة تمهيدًا لبدء صرف مستحقات بدل الإيواء للمتضررين من الاعتداءات "الإسرائيلية" والعدوان الصهيوني الأخير على لبنان، وذلك ضمن آلية منظمة تشرف عليها الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر لموقع العهد الإخباري أن العمل ينصبّ حاليًا على إعداد الكشوفات وتدقيق الأسماء بالتنسيق مع المناطق، على أن تُطلق عملية الدفع رسميًا، خلال الأيام القليلة المقبلة وبصورة تدريجية ومنظمة، وليس دفعة واحدة، ما يضمن حسن التنفيذ ودقته.

في هذا السياق، أكدت المصادر أن تاريخ 9 شباط/فبراير 2026 هو الموعد المحدد لتسليم لوائح أسماء المستحقين لبدل الإيواء، والتي أعدّتها مؤسسة جهاد البناء، إلى الجهات والمناطق المعنية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية للملف.

كما شددت على أن هذا التاريخ لا يعني بدء توزيع التعويضات أو صرف المستحقات المالية، بل يندرج حصرًا ضمن مرحلة توزيع الأسماء والتدقيق فيها على مستوى المناطق، تمهيدًا للانتقال لاحقًا إلى مرحلة الدفع بعد إنجاز المراجعات النهائية.

وأكدت الجهات المعنية أن بدء صرف مستحقات بدل الإيواء سيُصار إليه، خلال الأسبوع الجاري، فور استكمال الإجراءات المطلوبة جميعها، ما يضمن الشفافية والدقة في إيصال الحقوق إلى أصحابها، وتفادي أي التباس أو خلل في التنفيذ.

