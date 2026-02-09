كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي إدارة مخاطر بدل الحسم أو الاتفاق الشامل: معادلات القوّة بين واشنطن وطهران

لبنان

مستشفى دار الأمل الجامعي يرد على اتهامات الكويت: ملتزمون بالخدمات الطبية والإنسانية
لبنان

مستشفى دار الأمل الجامعي يرد على اتهامات الكويت: ملتزمون بالخدمات الطبية والإنسانية

2026-02-09 14:21
88

عطفًا على الخبر الصادر عن جريدة الرأي الكويتية بتاريخ 07/02/2026 والمتضمن ادعاءات خطيرة بحق مستشفى دار الأمل الجامعي في لبنان واتهامه بدعم الإرهاب، أكد مستشفى دار الأمل الجامعي أن ما ورد في البيان عار تمامًا عن الصحة والواقع ولا يستند إلى أي دليل قانوني أو قضائي أو تحقيق رسمي صادر عن جهة مختصة لبنانية.

وشدد على أن المستشفى مؤسسة صحية مرخصة أصولًا وتعمل وفق القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء وهدفها الوحيد تقديم الخدمات الطبية والإنسانية لجميع المرضى دون تمييز بالجنسية أو المذهب أو الانتماء، وقدم أغلى ما لديه في سبيل الإنسانية، وهو مؤسسة غير تابعة لأي جهة سياسية أو حزبية ولا وجود لأي وصاية عليه من أي فريق سياسي، لا بل هو شركة خاصة مساهمة مستقلة وفقاً للقوانين اللبنانية.

كما استنكر المستشفى وأدان تشويه سمعته، نافيًا الاتهامات المغرضة بحقه ما يشكل مساسًا بعمل القطاع الصحي وأداء رسالته الإنسانية.

وأكدت إدارة المستشفى استمرارها في أداء رسالتها الطبية والإنسانية وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، داعية دولة الكويت الشقيقة إلى زيارة المؤسسة والتحقق من كيفية سير الأعمال، لما فيه من خير للعلاقات التاريخية بين دولة لبنان ودولة الكويت الشقيقة.

ووضع المستشفى جميع بياناتها المالية والصحية بتصرف الجهات المختصة والرسمية من أجل مواجهة ودحض هذه الادعاءات.

الكلمات المفتاحية
الكويت مستشفى دار الأمل الجامعي
إقرأ المزيد
المزيد
عليق: في
عليق: في "مركز لبنان الطبي" لا يُترَك المريض وحده ولا يُساوَم على كرامته
لبنان منذ 7 دقائق
ناصر الدين:
ناصر الدين: "مركز لبنان الطبي" يقدّم أعلى مستويات الخدمة وركيزة أساسية لعلاج السرطان
لبنان منذ 15 دقيقة
الشيخ قاسم: لا هزيمة مع الصمود.. وحزب الله وحركة أمل جسد واحد
الشيخ قاسم: لا هزيمة مع الصمود.. وحزب الله وحركة أمل جسد واحد
لبنان منذ ساعة
حزب الله بدين التوغّل الصهيوني في بلدة الهبارية والاعتداء على بلدتي يانوح وعيتا الشعب
حزب الله بدين التوغّل الصهيوني في بلدة الهبارية والاعتداء على بلدتي يانوح وعيتا الشعب
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
إدراج مستشفيات لبنانية على قائمة الإرهاب الكويتية: خرق إنساني وقانوني غير مسبوق
إدراج مستشفيات لبنانية على قائمة الإرهاب الكويتية: خرق إنساني وقانوني غير مسبوق
خاص العهد منذ ساعتين
مستشفى دار الأمل الجامعي يرد على اتهامات الكويت: ملتزمون بالخدمات الطبية والإنسانية
مستشفى دار الأمل الجامعي يرد على اتهامات الكويت: ملتزمون بالخدمات الطبية والإنسانية
لبنان منذ 3 ساعات
تجمع مستشفيات بعلبك الهرمل يستنكر القرار الكويتي: اتهامات جائرة بلا أدلة قانونية
تجمع مستشفيات بعلبك الهرمل يستنكر القرار الكويتي: اتهامات جائرة بلا أدلة قانونية
لبنان منذ 22 ساعة
وزارة الصحة تستغرب البيان الكويتي: سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الأخوي للدولة الشقيقة
وزارة الصحة تستغرب البيان الكويتي: سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الأخوي للدولة الشقيقة
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة