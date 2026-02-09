عطفًا على الخبر الصادر عن جريدة الرأي الكويتية بتاريخ 07/02/2026 والمتضمن ادعاءات خطيرة بحق مستشفى دار الأمل الجامعي في لبنان واتهامه بدعم الإرهاب، أكد مستشفى دار الأمل الجامعي أن ما ورد في البيان عار تمامًا عن الصحة والواقع ولا يستند إلى أي دليل قانوني أو قضائي أو تحقيق رسمي صادر عن جهة مختصة لبنانية.

وشدد على أن المستشفى مؤسسة صحية مرخصة أصولًا وتعمل وفق القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء وهدفها الوحيد تقديم الخدمات الطبية والإنسانية لجميع المرضى دون تمييز بالجنسية أو المذهب أو الانتماء، وقدم أغلى ما لديه في سبيل الإنسانية، وهو مؤسسة غير تابعة لأي جهة سياسية أو حزبية ولا وجود لأي وصاية عليه من أي فريق سياسي، لا بل هو شركة خاصة مساهمة مستقلة وفقاً للقوانين اللبنانية.

كما استنكر المستشفى وأدان تشويه سمعته، نافيًا الاتهامات المغرضة بحقه ما يشكل مساسًا بعمل القطاع الصحي وأداء رسالته الإنسانية.

وأكدت إدارة المستشفى استمرارها في أداء رسالتها الطبية والإنسانية وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، داعية دولة الكويت الشقيقة إلى زيارة المؤسسة والتحقق من كيفية سير الأعمال، لما فيه من خير للعلاقات التاريخية بين دولة لبنان ودولة الكويت الشقيقة.

ووضع المستشفى جميع بياناتها المالية والصحية بتصرف الجهات المختصة والرسمية من أجل مواجهة ودحض هذه الادعاءات.

