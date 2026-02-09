كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الاحتلال يعلن اغتيال 4 مقاومين خرجوا من نفق بشرق رفح
الاحتلال يعلن اغتيال 4 مقاومين خرجوا من نفق بشرق رفح

2026-02-09 14:27
أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين 09 شباط/فبراير 2026، أنها نفذت عملية اغتيال لأربعة مقاومين خرجوا من نفق شرقي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إن المقاومين الأربعة خرجوا من أحد الأنفاق وأطلقوا النار باتجاه قوة من لواء 7″، واصفًا ذلك بأنه "خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف الناطق: "إن قوات الجيش في القيادة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفقًا للاتفاق وستواصل العمل لإزالة أي تهديد"، حسب زعمه.

وقد أعلن جيش الاحتلال مرارًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية اغتيال عشرات المقاومين في رفح.

وقدرت حركة حماس أن ما بين 80 إلى 100 من مقاوميها عالقون حتى الآن داخل الأنفاق في قطاع غزة.

فلسطين المحتلة المقاومة قطاع غزة
