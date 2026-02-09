أعرب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب عن "بالغ الحزن والأسى حيال المأساة التي شهدتها مدينة طرابلس، جراء انهيار المبنى في باب التبانة وراح نتيجتها هذا العدد من الضحايا والمصابين".

وأسف حيال "التراخي الرسمي في معالجة مشكلة المباني المتصدّعة في طرابلس، خاصة وأن مأساة الأمس ليست الأولى"، وأمل أن "تسارع الحكومة إلى معالجة هذه المشكلة التي تهدد مئات العائلات".

وقال: "طرابلس بأهلها الطيبين الذين أمضيت بينهم ردحًا من الزمن، تستحق من الدولة ومن القادرين فيها كل الاهتمام خاصة وأن معالجة هذه القضية الوطنية لا تتطلب الكثير".

ووجّه سماحته "خالص العزاء لأهالي الضحايا البريئة ولطرابلس واللبنانيين جميعًا، ضارعًا إلى المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يكلل المصابين بالشفاء العاجل".

وكان الشيخ الخطيب استقبل اليوم مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "أمل" علي حايك الذي وجه اليه الدعوة إلى المشاركة في تكريم السفير الإيراني مجتبى أماني الأربعاء المقبل. كما استقبل الكاتب الصحافي غسان جواد، وكانت جولة أفق في التطورات.

