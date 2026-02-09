كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي إدراج مستشفيات لبنانية على قائمة الإرهاب الكويتية: خرق إنساني وقانوني غير مسبوق

رياضة

ايران تتربع على عرش المصارعة الرومانية عالميًا
رياضة

ايران تتربع على عرش المصارعة الرومانية عالميًا

2026-02-09 15:05
71

توج المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الرومانية بلقب بطولة الاتحاد العالمي في زغرب، بحصده 3 ميداليات ذهبية و4 ميداليات برونزية.

وأقيمت أول بطولة للمصارعة اليونانية الرومانية من قبل الاتحاد العالمي في عام 2026، في الفترة من 7 إلى 9 شباط/فبراير في زغرب، عاصمة كرواتيا.

وفاز الفريق الإيراني المكون من: محمد حسينوند، وعرفان جركني، وعلي أوسكو، بالميدالية الذهبية. فيما حصد المصارعون الإيرانيون: بويا دادمرز، وميثم دلخاني ومحمد رضا مختاري، ومحمد هادي صيدي، الميدالية البرونزية.

وفي تصنيفات الفرق، احتلت إيران المركز الأول برصيد 125 نقطة، بينما احتلت أوزبكستان وكازاخستان المركزين الثاني والثالث برصيد 120 نقطة و108 نقاط على التوالي.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرياضة
إقرأ المزيد
المزيد
ايران تتربع على عرش المصارعة الرومانية عالميًا
ايران تتربع على عرش المصارعة الرومانية عالميًا
رياضة منذ ساعتين
آرسنال يكتسح سندرلاند بثلاثية ويحلق في صدارة الدوري الإنكليزي
آرسنال يكتسح سندرلاند بثلاثية ويحلق في صدارة الدوري الإنكليزي
رياضة منذ يوم
بطولة لبنان: تعادل الساحل والنجمة والعباسية والمبرة
بطولة لبنان: تعادل الساحل والنجمة والعباسية والمبرة
رياضة منذ يوم
العهد يحسم مواجهة جويا مبكرًا.. والصفاء يوقّع انتصارًا دراميًا على الحكمة
العهد يحسم مواجهة جويا مبكرًا.. والصفاء يوقّع انتصارًا دراميًا على الحكمة
رياضة منذ يومين
مقالات مرتبطة
ايران تتربع على عرش المصارعة الرومانية عالميًا
ايران تتربع على عرش المصارعة الرومانية عالميًا
رياضة منذ ساعتين
بزشكيان: مفاوضات مسقط فرصة للتوصل لحل عادل ونتمسك بحقوقنا
بزشكيان: مفاوضات مسقط فرصة للتوصل لحل عادل ونتمسك بحقوقنا
إيران منذ ساعتين
عراقجي: هناك جدار من عدم الثقة تجاه واشنطن.. لا حل للقضية النووية إلا الدبلوماسية
عراقجي: هناك جدار من عدم الثقة تجاه واشنطن.. لا حل للقضية النووية إلا الدبلوماسية
إيران منذ 3 ساعات
الإمام الخامنئي مخاطبًا الشعب الإيراني في ذكرى الانتصار: خيّبوا آمال العدو
الإمام الخامنئي مخاطبًا الشعب الإيراني في ذكرى الانتصار: خيّبوا آمال العدو
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة