توج المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الرومانية بلقب بطولة الاتحاد العالمي في زغرب، بحصده 3 ميداليات ذهبية و4 ميداليات برونزية.

وأقيمت أول بطولة للمصارعة اليونانية الرومانية من قبل الاتحاد العالمي في عام 2026، في الفترة من 7 إلى 9 شباط/فبراير في زغرب، عاصمة كرواتيا.

وفاز الفريق الإيراني المكون من: محمد حسينوند، وعرفان جركني، وعلي أوسكو، بالميدالية الذهبية. فيما حصد المصارعون الإيرانيون: بويا دادمرز، وميثم دلخاني ومحمد رضا مختاري، ومحمد هادي صيدي، الميدالية البرونزية.

وفي تصنيفات الفرق، احتلت إيران المركز الأول برصيد 125 نقطة، بينما احتلت أوزبكستان وكازاخستان المركزين الثاني والثالث برصيد 120 نقطة و108 نقاط على التوالي.



