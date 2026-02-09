المقال التالي وسائل الإعلام تحوَّلت إلى متاريس ضد المقاومة
لبنان
لبنان
حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
16:54 |بدء جولة الفعاليات في مركز لبنان الطبي - الحدت يتقدمهم رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ووزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير العمل محمد حيدر
16:50 |الشيخ قاسم: أدعوا الحكومة إلى الاهتمام بطرابلس ولا يصح أن تنهار فيها المباني من دون إجراءات عملية
16:49 |الشيخ قاسم: علينا ان نركز على هدفين وقف العدوان بكل مستلزماته وإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية
16:47 |الشيخ قاسم: مع الصمود لا وجود للهزيمة ومع الاستعداد للدفاع لا يمكن لـ"إسرائيل" أن تحقق أهدافها
16:45 |الشيخ قاسم: الضرب على رئيس الجمهورية لا يتوقف من أجل أن يقوم بإجراءات لإيجاد شرخ بينه وبيننا
16:45 |الشيخ قاسم: من الموقع الوطني كلانا مع وقف العدوان وكلانا يريد تحرير لابنان وكلانا لا يريد الفتنة و"ما حدا يلعب بيننا وبين رئيس الجمهورية"
16:43 |الشيخ قاسم: دخلت قوة "إسرائيلية" راجلة إلى بلدة الهبارية وأخذت المسؤول في الجماعة الإسلامية من منزله وعنّفت زوجته
16:42 |الشيخ قاسم: "الإسرائيلي" يقتل المدنيين لأنّه يريد أن يحدث شرخًا ورش المبيدات السامة على المزروعات حتى يعدم الحياة
16:40 |الشيخ قاسم: هذا اللقاء سيتكرر بشكل عادي جدًا لأننا في الحقيقة نحن وحركة أمل جسد واحد ونعمل معًا
16:39 |الشيخ قاسم: اللقاء القيادي الذي حصل منذ أسبوع مع الرئيس بري كان لقاء دوري وتم نقاش الانتخابات وكيفية التعاون وإجرائها في موعدها وكيف نسرع إعادة الاعمار ونواجه العدوان
16:36 |الشيخ قاسم: كل هذا الضغط الدولي لم ينجح لأنه يفتقد إلى الميثاقية ويخالف الدستور في حق الدفاع
16:36 |الشيخ قاسم: الوعي عند الجيش وعند المقاومة والشعب أدت إلى أن تؤد الفتنة في مهدها ولم تحصل الفتنة التي كانوا يريدونها لتخريب البلد
16:35 |الشيخ قاسم: مارست الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا الضغوطات المتنوعة على لبنان وحكومة لبنان وجيش لبنان من اجل نزع سلاح المقاومة وجروا الحكومة اللبناني على القرار المشؤوم في 5 آب بعنوان حصرية السلاح
16:32 |الشيخ قاسم: العدو "الإسرائيلي" يعتمد على القوة والاحتلال والإجرام والإبادة ليحقق مشروعه التوسعي على حساب لبنان ونهوضه وخياراته
16:32 |الشيخ قاسم: نمنع العدو بالتضامن والقوة والصمود وحمت المقاومة وشعبها ومن معها لبنان لمدة 42 سنة
16:30 |الشيخ قاسم: لبنان بلد مهم جدا لأنه استطاع ان يحافظ على استقلاله ويحرر الأرض ويعطي نموذج عظيم في التضحية والعطاء
16:28 |الشيخ قاسم: لبنان يمتلك قدرات كبيرة على المستوى الشعبي والجغرافي والعملي ليكون بلدًا متقدمًا
16:25 |الشيخ قاسم: هذا المركز يعالج أنواع متقدمة من العلاجات وخطيرة وهي قليلة في لبنان في المراكز الصحية الأخرى
16:25 |الشيخ قاسم: الاستشفاء بالنسبة إلينا رسالة حياة وهي امانة لخدمة الناس والتزام بإحياء الانسان وحمايته
16:24 |الشيخ قاسم: هذا المركز كان محل متابعة واهتمام من قبل سماحة الشهيد السيد حسن نصرالله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين
16:23 |الشيخ قاسم: نحن لا نعمل في الصحة أو في الخدمة الاجتماعية أو في تأمين الإيواء والترميم إلا بعنوان الواجب علينا تجاه الناس
16:22 |الشيخ قاسم: نحن نعمل من خلال حزب الله إلى تأمين هذا المقوم الأساسي بما نستطيع لكن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق الدولة
16:20 |الشيخ قاسم: هذا المركز يأتي في سياق مسار طويل اعتمده حزب الله من اجل تأمين الاستشفاء في المناطق المختلفة
16:19 |بدء كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
16:16 |ناصر الدين: دفعنا كل مستحقاتنا السابقة وعاد لبنان ليكون ضمن الدول التي تصوت وتضع الخطط في منظمة الصحة عالميًا
16:15 |ناصر الدين: وضعنا لأول مرة في تاريخ لبنان والوزارة أسقف مالية على غرار الأسقف الاستشفائية للمستشفيات
16:15 |ناصر الدين: تعزيز التشخيص المبكر عبر حملات سيضاف إليها حملة سرطان ثدي متكاملة مع سرطان الكلون والبروستاد
16:10 |ناصر الدين: تمكنّا من زيادة الصرف الاستشفائي لمعالجة الناس في المستشفيات العامة والخاصة بنسبة 4 أضعاف
16:08 |ناصر الدين: أمام مأساة أهل طرابلس لا يمكن لنا إلا أن نطلق مبادرة أن وزارة الصحة تغطيهم على نفقتها 100% في المستشفيات الحكومية
16:04 |كلمة وزير الصحة ركان ناصر الدين