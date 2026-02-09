كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المقال التالي وسائل الإعلام تحوَّلت إلى متاريس ضد المقاومة

لبنان

حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
لبنان

حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت

2026-02-09 15:33
75
16:54 |
بدء جولة الفعاليات في مركز لبنان الطبي - الحدت يتقدمهم رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ووزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير العمل محمد حيدر
16:50 |
الشيخ قاسم: أدعوا الحكومة إلى الاهتمام بطرابلس ولا يصح أن تنهار فيها المباني من دون إجراءات عملية
16:50 |
الشيخ قاسم: يجب أن نقف مع طرابلس وكل هؤلاء الذين يعانون وهذه مسؤولية وطنية
16:49 |
الشيخ قاسم: علينا ان نركز على هدفين وقف العدوان بكل مستلزماته وإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية
16:49 |
الشيخ قاسم: نثمن زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب اللبناني وهي خطوة مهمة على طريق بناء لبنان
16:49 |
الشيخ قاسم: أهم ما في الزيارة انه قال أننا سنعمر ولن ننتظر توقف العدوان
16:47 |
الشيخ قاسم: مع الصمود لا وجود للهزيمة ومع الاستعداد للدفاع لا يمكن لـ"إسرائيل" أن تحقق أهدافها
16:47 |
الشيخ قاسم: اعلموا ان هذه المرحلة هي التي ترسم المستقبل
16:47 |
الشيخ قاسم: أي تراجع او انهزام أو استسلام لا يبقي لبنان على خارطة الدول المستقلة
16:45 |
الشيخ قاسم: هؤلاء متمسكون بهذا الخيار وبهذا الاستمرار
16:45 |
الشيخ قاسم: الضرب على رئيس الجمهورية لا يتوقف من أجل أن يقوم بإجراءات لإيجاد شرخ بينه وبيننا
16:45 |
الشيخ قاسم: من الموقع الوطني كلانا مع وقف العدوان وكلانا يريد تحرير لابنان وكلانا لا يريد الفتنة و"ما حدا يلعب بيننا وبين رئيس الجمهورية"
16:44 |
الشيخ قاسم: الناس اليوم أقوى مما كانت قبل أولي البأس
16:43 |
الشيخ قاسم: دخلت قوة "إسرائيلية" راجلة إلى بلدة الهبارية وأخذت المسؤول في الجماعة الإسلامية من منزله وعنّفت زوجته
16:42 |
الشيخ قاسم: "الإسرائيلي" يقتل المدنيين لأنّه يريد أن يحدث شرخًا ورش المبيدات السامة على المزروعات حتى يعدم الحياة
16:40 |
الشيخ قاسم: هذا اللقاء سيتكرر بشكل عادي جدًا لأننا في الحقيقة نحن وحركة أمل جسد واحد ونعمل معًا
16:39 |
الشيخ قاسم: حاولوا إيجاد الخلاف بين حزب الله وحركة أمل لكن الحمد لله التحالف متجذر
16:39 |
الشيخ قاسم: اللقاء القيادي الذي حصل منذ أسبوع مع الرئيس بري كان لقاء دوري وتم نقاش الانتخابات وكيفية التعاون وإجرائها في موعدها وكيف نسرع إعادة الاعمار ونواجه العدوان
16:37 |
الشيخ قاسم: منعوا إعادة الإعمار بحجة أن المطلوب إنجاز حصرية السلاح أولًا
16:37 |
الشيخ قاسم: الحمد لله لم ينجحوا في هذا لانهم لا يعرفون أن المقاومة وأهل المقاومة واحد
16:36 |
الشيخ قاسم: كل هذا الضغط الدولي لم ينجح لأنه يفتقد إلى الميثاقية ويخالف الدستور في حق الدفاع
16:36 |
الشيخ قاسم: الوعي عند الجيش وعند المقاومة والشعب أدت إلى أن تؤد الفتنة في مهدها ولم تحصل الفتنة التي كانوا يريدونها لتخريب البلد
16:35 |
الشيخ قاسم: مارست الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا الضغوطات المتنوعة على لبنان وحكومة لبنان وجيش لبنان من اجل نزع سلاح المقاومة وجروا الحكومة اللبناني على القرار المشؤوم في 5 آب بعنوان حصرية السلاح
16:34 |
الشيخ قاسم: المشكلة الأساسية في لبنان هي العدوان "الإسرائيلي" والحل أن نكون أقوياء ونقاوم
16:34 |
الشيخ قاسم: 15 شهر تقريبًا والعدوان الأميركي "الإسرائيلي" مستمر على لبنان
16:34 |
الشيخ قاسم: استمر العدوان واستمراره خلال كل هذه الفترة مرتبط بإنهاء المقاومة
16:33 |
الشيخ قاسم: مشروع "إسرائيل" لم يتوقف لكن إيماننا بسيادة بلدنا واستقلاله أيضًا لم يتوقف
16:32 |
الشيخ قاسم: العدو "الإسرائيلي" يعتمد على القوة والاحتلال والإجرام والإبادة ليحقق مشروعه التوسعي على حساب لبنان ونهوضه وخياراته
16:32 |
الشيخ قاسم: نمنع العدو بالتضامن والقوة والصمود وحمت المقاومة وشعبها ومن معها لبنان لمدة 42 سنة
16:30 |
الشيخ قاسم: لبنان بلد مهم جدا لأنه استطاع ان يحافظ على استقلاله ويحرر الأرض ويعطي نموذج عظيم في التضحية والعطاء
16:30 |
الشيخ قاسم: المشكلة المركزية التي يواجهها لبنان هي العدوان "الإسرائيلي" - الأميركي
16:29 |
الشيخ قاسم: نفتخر بالمنتشرين الذين ينطلقون من هذا البلد ويساعدونه ويقدمون له
16:28 |
الشيخ قاسم: لبنان يمتلك قدرات كبيرة على المستوى الشعبي والجغرافي والعملي ليكون بلدًا متقدمًا
16:27 |
الشيخ قاسم: هناك التزام بأعلى المعايير من السلامة والاستدامة والجودة
16:27 |
الشيخ قاسم: هذا المركز جزء لا يتجزأ من تعزيز الأمن الصحي
16:26 |
الشيخ قاسم: نستثمر في الصحة كاستثمار في صمود المجتمع وكرامة الناس
16:26 |
الشيخ قاسم: هذا المركز يأتي في أصعب الظروف وليس في الأوقات العادية
16:25 |
الشيخ قاسم: هذا المركز يعالج أنواع متقدمة من العلاجات وخطيرة وهي قليلة في لبنان في المراكز الصحية الأخرى
16:25 |
الشيخ قاسم: هذا المركز يخفف الأعباء المالية بسبب بدلاته التي تقارب الكلفة
16:25 |
الشيخ قاسم: الاستشفاء بالنسبة إلينا رسالة حياة وهي امانة لخدمة الناس والتزام بإحياء الانسان وحمايته
16:24 |
الشيخ قاسم: هذا المركز كان محل متابعة واهتمام من قبل سماحة الشهيد السيد حسن نصرالله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين
16:23 |
الشيخ قاسم: نحن لا نعمل في الصحة أو في الخدمة الاجتماعية أو في تأمين الإيواء والترميم إلا بعنوان الواجب علينا تجاه الناس
16:22 |
الشيخ قاسم: نحن نعمل من خلال حزب الله إلى تأمين هذا المقوم الأساسي بما نستطيع لكن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق الدولة
16:21 |
الشيخ قاسم: هذا المركز يأتي في سياق المشاريع الصحية لتلبية حاجات الناس والمجتمع
16:20 |
الشيخ قاسم: هذا المركز يأتي في سياق مسار طويل اعتمده حزب الله من اجل تأمين الاستشفاء في المناطق المختلفة
16:19 |
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
16:17 |
ناصر الدين: نقف إلى جانب مستشفياتنا ونتمنى لها المزيد من التقدم والتألق
16:16 |
ناصر الدين: دفعنا كل مستحقاتنا السابقة وعاد لبنان ليكون ضمن الدول التي تصوت وتضع الخطط في منظمة الصحة عالميًا
16:15 |
ناصر الدين: وضعنا لأول مرة في تاريخ لبنان والوزارة أسقف مالية على غرار الأسقف الاستشفائية للمستشفيات
16:15 |
ناصر الدين: تعزيز التشخيص المبكر عبر حملات سيضاف إليها حملة سرطان ثدي متكاملة مع سرطان الكلون والبروستاد
16:14 |
ناصر الدين: لدينا 350 مركز رعاية صحية أولية في لبنان
16:13 |
ناصر الدين: إقرار المرسوم التطبيقي للوكالة الوطنية للدواء
16:12 |
ناصر الدين: تمكنّا من توسعة بروتوكولاتنا العلاجية حوالي 400%
16:10 |
ناصر الدين: تمكنّا من زيادة الصرف الاستشفائي لمعالجة الناس في المستشفيات العامة والخاصة بنسبة 4 أضعاف
16:09 |
ناصر الدين: بعد عام من التوزير هناك تقدم نوعي وملموس على مستوى الدواء والاستشفاء
16:08 |
ناصر الدين: أمام مأساة أهل طرابلس لا يمكن لنا إلا أن نطلق مبادرة أن وزارة الصحة تغطيهم على نفقتها 100% في المستشفيات الحكومية
16:06 |
ناصر الدين: هذا المستشفى يقدم أعلى مستويات الخدمة وسيشكل ركيزة أساسية في قطاع علاج السرطان
16:05 |
ناصر الدين: يشرفنا اليوم أن نكون في خدمة هذا المركز النموذجي
16:05 |
ناصر الدين: باسم وزارة الصحة والدولة اللبنانية نبارك هذا المجهود وهذا العمل الجبار
16:04 |
كلمة وزير الصحة ركان ناصر الدين
15:55 |
عليق: شكرًا لكل من ساهم وسهر لإنجاز هذا الحلم
15:54 |
عليق: هذه الأقسام وجدت لتكون في خدمة المرضى الذي نقول لهم لستم وحدكم
15:53 |
عليق: قسم الطوارئ مؤلف من 30 غرفة
15:53 |
عليق: يوجد في المركز 9 غرف عمليات من ضمنها غرفة عمليات روبوت
15:52 |
عليق: نؤمن أن الطب في لبنان يمكن أن يكون فعل إيمان ومقاومة كما هو فعل علم ورحمة
15:52 |
عليق: عدد أسرة المركز حوالي 250 سرير
15:51 |
عليق: لا نقبل بأن يكون الإنسان رقمًا أو ضحية
15:51 |
عليق: إحياء النفس فعل مقاومة وحب الانسان أعلى مراتب الانتصار
15:51 |
عليق: هنا لا يترك المريض وحده ولا يساوم على كرامة الانسان
15:51 |
عليق: خدمة الانسان هي الوجه الأسمى للنصر
15:50 |
مدير مركز لبنان الطبي الدكتور حسن عليق: نحن هنا لأن الحياة موقف ولأن انقاذ الانسان مواجهة
15:50 |
عليق: نقف في خندق الحياة لا نساوم على الكرامة
15:39 |
بدء حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الشيخ نعيم قاسم
عليق: في
عليق: في "مركز لبنان الطبي" لا يُترَك المريض وحده ولا يُساوَم على كرامته
لبنان منذ 8 دقائق
ناصر الدين:
ناصر الدين: "مركز لبنان الطبي" يقدّم أعلى مستويات الخدمة وركيزة أساسية لعلاج السرطان
لبنان منذ 16 دقيقة
الشيخ قاسم: لا هزيمة مع الصمود.. وحزب الله وحركة أمل جسد واحد
الشيخ قاسم: لا هزيمة مع الصمود.. وحزب الله وحركة أمل جسد واحد
لبنان منذ ساعة
حزب الله بدين التوغّل الصهيوني في بلدة الهبارية والاعتداء على بلدتي يانوح وعيتا الشعب
حزب الله بدين التوغّل الصهيوني في بلدة الهبارية والاعتداء على بلدتي يانوح وعيتا الشعب
لبنان منذ ساعة
الشيخ قاسم: لا هزيمة مع الصمود.. وحزب الله وحركة أمل جسد واحد
الشيخ قاسم: لا هزيمة مع الصمود.. وحزب الله وحركة أمل جسد واحد
لبنان منذ ساعة
حزب الله بدين التوغّل الصهيوني في بلدة الهبارية والاعتداء على بلدتي يانوح وعيتا الشعب
حزب الله بدين التوغّل الصهيوني في بلدة الهبارية والاعتداء على بلدتي يانوح وعيتا الشعب
لبنان منذ ساعة
حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
حفل افتتاح مركز لبنان الطبي - الحدت
لبنان منذ ساعتين
إدراج مستشفيات لبنانية على قائمة الإرهاب الكويتية: خرق إنساني وقانوني غير مسبوق
إدراج مستشفيات لبنانية على قائمة الإرهاب الكويتية: خرق إنساني وقانوني غير مسبوق
خاص العهد منذ ساعتين
