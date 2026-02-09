أدان حزب الله العدوان الخطير الذي ارتكبه العدوّ "الإسرائيلي" عبر توغّله إلى بلدة الهبارية في ‌‏قضاء حاصبيا واختطاف مسؤول الجماعة الإسلامية في منطقتي حاصبيا ومرجعيون الأخ ‌‏عطوي عطوي من منزله، والاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته وترويعهم.

كما أدان حزب الله الاعتداءين؛ ‏على ‏سيارة في بلدة يانوح والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم طفل، إضافة إلى ‏استشهاد مواطن في بلدة عيتا الشعب، مما يؤكد الطبيعة ‏الإجرامية والوحشية لهذا العدوّ القائمة ‏على القتل والإرهاب والقرصنة واستخفافه الكامل بالسيادة ‏اللبنانية.‏

وقال الحزب في بيان: "إن هذا التطور الخطير ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت والعربدة "الإسرائيلية" القائمة على ‌‏التوغل وعمليات الخطف والأسر، بما يعرّض جميع أبناء الجنوب لخطر ‏مباشر ويضعهم أمام ‏تهديد دائم، في ظلّ غياب أي رادع أو حماية لهم من عدو متفلّت من كلّ ‏الضوابط ولا يحترم أي ‏قوانين أو مواثيق دولية".‏

وأضاف: أمام هذا الاعتداء السافر، لا سيما بعد زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب وما شاهده من معاناة ‏لأهلنا ‏ووجود للاحتلال على أرضنا فإن الدولة اللبنانية مطالبة اليوم بتحمّل مسؤولياتها الوطنية ‏كاملة، ‏وفق ما ألزمت نفسها به في بيانها الوزاري، والخروج من حالة الصمت والعجز، واتّخاذ ‌‏إجراءات رادعة ومواقف حازمة وواضحة، والتحرك الفوري على كلّ المستويات السياسية ‌‏والدبلوماسية والقانونية، والعمل الجدي لحماية المواطنين، وعدم الاكتفاء بالأقوال التي لا تمنع ‌‏العدو من التمادي في اعتداءاته وعربدته.‏

