أكّد وزير الصحة ركان ناصر الدين، أنّ "مركز لبنان الطبي - الحدث" يقدّم أعلى مستويات الخدمة، وسيشكّل ركيزة أساسية في قطاع علاج السرطان".

وقال ناصر الدين، في كلمته خلال افتتاح المركز، الاثنين 9 شباط/فبراير 2025: "باسم وزارة الصحة والدولة اللبنانية نبارك هذا المجهود وهذا العمل الجبار. يشرّفنا اليوم أنْ نكون في خدمة هذا المركز النموذجي. نقف إلى جانب مستشفياتنا ونتمنى لها المزيد من التقدُّم والتألُّق".

وبيَّن أنّه "بعد عام من التوزير هناك تَقدُّم نوعي وملموس على مستوى الدواء والاستشفاء"، مضيفًا: "تمكنَّا من زيادة الصرف الاستشفائي لمعالجة الناس في المستشفيات العامة والخاصة بنسبة 4 أضعاف. تمكنّا من توسعة بروتوكولاتنا العلاجية نحو 400 في المئة. لدينا 350 مركز رعاية صحية أولية في لبنان. وضعنا لأول مرة في تاريخ لبنان والوزارة أسقفًا مالية على غرار الأسقف الاستشفائية للمستشفيات".

وبينما أشار إلى "إقرار المرسوم التطبيقي لـ"الوكالة الوطنية للدواء"، كشف عن أنّ "تعزيز التشخيص المبكر عبر حملات سيُضاف إلى حملة سرطان ثدي متكاملة مع سرطان "الكولون" و"البروستات".

وواصل قائلًا: "دفعنا كل مستحقّاتنا السابقة، وعاد لبنان ليكون ضمن الدول التي تُصوِّت وتضع الخطط في "منظمة الصحة العالمية".

وتطرّق وزير الصحة إلى كارثة انهيار المبنى، أمس، في منطقة التبانة في طرابلس، فقال: "أمام مأساة أهل طرابلس لا يمكن لنا إلّا أْنْ نطلق مبادرة لتغطيتهم على نفقة وزارة الصحة 100 في المئة في المستشفيات الحكومية".

