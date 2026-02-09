أكّد مدير "مركز لبنان الطبي" - الحدث؛ الدكتور حسن عليق، أنّ "الطب في لبنان يمكن أنْ يكون فعل إيمان ومقاومة كما هو فعل علم ورحمة".

وقال عليق، خلال حفل افتتاح المركز، الاثنين 9 شباط/فبراير 2026: "نحن هنا لأنّ الحياة موقف، ولأنّ إنقاذ الإنسان مواجهة. إحياء النفس فعل مقاومة وحب الإنسان أعلى مراتب الانتصار. لا نقبل بأنْ يكون الإنسان رقمًا أو ضحية".

وتابع قوله: "هنا، لا يُترَك المريض وحده ولا يُساوَم على كرامة الإنسان. نقف في خندق الحياة لا نساوم على الكرامة. خدمة الإنسان هي الوجه الأسمى للنصر".

وأشار إلى أنّ "عدد أَسِرَّة المركز نحو 250 سرير، وقسم الطوارئ مؤلَّف من 30 غرفة"، لافتًا الانتباه إلى "وجود 9 غرف عمليات في المركز، من ضمنها غرفة عمليات "روبوت".

وأوضح عليق أنّ "هذه الأقسام وُجِدَت لتكون في خدمة المرضى الذين نقول لهم: لستم وحدكم".

