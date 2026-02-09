قدَّم رئيس نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، خوان لابورتا، استقالته من منصبه، الاثنين 9 شباط/فبراير 2026، من أجل الترشّح لولاية جديدة في الانتخابات المقرّرة في 15 آذار/مارس المقبل، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني.

وسيتولّى رافايل غوستي؛ نائب الرئيس الحالي، رئاسة النادي بالوكالة حتى 30 حزيران/يونيو المقبل، وهو الموعد الذي يبدأ فيه الرئيس المنتخب ولايته الجديدة.

ويُعدّ لابورتا (63 عامًا) الذي يقود النادي منذ 2021 بعد ولاية أولى امتدت بين 2003 و2010، المرشّح الأوفر حظًا في الانتخابات المقبلة، وفقًا للصحافة الكاتالونية. ويبرز في مواجهته فيكتور فونت الذي حلّ ثانيًا في تصويت أعضاء النادي عام 2021.

