كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي منصة Upscrolled تكسر سياسات الحظر والإخفاء

رياضة

لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة للترشح لولاية جديدة
رياضة

لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة للترشح لولاية جديدة

2026-02-09 18:34
132

قدَّم رئيس نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، خوان لابورتا، استقالته من منصبه، الاثنين 9 شباط/فبراير 2026، من أجل الترشّح لولاية جديدة في الانتخابات المقرّرة في 15 آذار/مارس المقبل، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني.

وسيتولّى رافايل غوستي؛ نائب الرئيس الحالي، رئاسة النادي بالوكالة حتى 30 حزيران/يونيو المقبل، وهو الموعد الذي يبدأ فيه الرئيس المنتخب ولايته الجديدة.

ويُعدّ لابورتا (63 عامًا) الذي يقود النادي منذ 2021 بعد ولاية أولى امتدت بين 2003 و2010، المرشّح الأوفر حظًا في الانتخابات المقبلة، وفقًا للصحافة الكاتالونية. ويبرز في مواجهته فيكتور فونت الذي حلّ ثانيًا في تصويت أعضاء النادي عام 2021.

الكلمات المفتاحية
اسبانيا كرة القدم برشلونة
إقرأ المزيد
المزيد
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا:
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا: "اسألوا ريال مدريد"
رياضة منذ ساعة
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
رياضة منذ ساعتين
اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و
اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و"يويفا" ينهي مشروع "سوبر ليغ"
رياضة منذ 3 ساعات
تحقيق رسمي في إيطاليا بعد شكاوى من تفكك ميداليات
تحقيق رسمي في إيطاليا بعد شكاوى من تفكك ميداليات "الأولمبياد الشتوي"
رياضة منذ يومين
مقالات مرتبطة
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا:
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا: "اسألوا ريال مدريد"
رياضة منذ ساعة
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
رياضة منذ ساعتين
اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و
اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و"يويفا" ينهي مشروع "سوبر ليغ"
رياضة منذ 3 ساعات
لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة للترشح لولاية جديدة
لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة للترشح لولاية جديدة
رياضة منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة