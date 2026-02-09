كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لقاء شبابي حواري في الجية لمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)
لقاء شبابي حواري في الجية لمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)

2026-02-09 19:03
في أجواء ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي (عج)، أقامت اللجنة التربوية وهيئة طوبى الشبابية، لقاءً شبابيًا حواريًا جمع شعب الجية والمصطفى والسعديات، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور أكرم بركات، وذلك في مجمّع المصطفى (ص) في الجية.

وكانت مناسبة أكد فيها سماحته خلال اللقاء على دور المجتمع في التمهيد لدولة الإمام المهدي (عج) وتعزيز الوعي والمسؤولية لدى الشباب في هذا الإطار.

تخلّل اللقاء توزيع جوائز وقسائم شرائية على المشاركين، واختُتم بسحب قرعتين لزيارة العتبات المقدسة في العراق.
 

