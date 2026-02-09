أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو/كورتينا، الاثنين 9 شباط/فبراير 2026، التحقيق في عملية تصنيع الميداليات، وذلك بعد أن أبلغ عدد من الرياضيين عن تفكك وتكسّر ميدالياتهم.

وتعرض بطل البياثلون الألماني جوستوس ستريلو وعدد من المشاركين، لحوادث مؤسفة، وبشكل خاص في أثناء القفز احتفالًا بالفوز.

وقد قام ستريلو بإصلاح ميداليته بنفسه، وإن كان ذلك قد تسبب في خدشها. ونشر الفريق الألماني مقطع فيديو على إنستغرام معلقًا: "يا أولمبياد، ما قصة هذه الميداليات؟".

وأقرّ أندريا فرانشيسي؛ رئيس عمليات الألعاب ألعاب ميلانو/كورتينا، بالوضع غير المعتاد.

وقال في مؤتمر صحفي: "نحن على دراية كاملة بالوضع، وقد رأيتم الصور". وأضاف: "نحن نبحث في سبب المشكلة بالضبط". كذلك أكد أن المنظمين سيولون "أقصى درجات الاهتمام بالميداليات… حتى يكون كل شيء مثاليًّا؛ لأن هذا أحد أهم الأمور بالنسبة للرياضيين". وأكد أندريا فرانسيسي، للصحفيين، أنّهم على دراية بالوضع، وأنهم يبحثون في طبيعة المشكلة بالتحديد.

ولا يزال التحقيق في إيطاليا مستمرًا، في وقت يأمل الرياضيون بالحصول على تذكارات أكثر متانة تخلّد نجاحهم الأولمبي.

