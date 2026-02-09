كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي أبو عبيدة: المصير الأسود لأدوات الاحتلال بات قريبًا ولن يستطيع العدو حمايتهم

فلسطين

حماس: قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات شعبنا
فلسطين

حماس: قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات شعبنا

2026-02-09 19:43
50

أكّدت حركة حماس، الاثنين 9 شباط/فبراير 2026، أنّ "إقدام الاحتلال الصهيوني على تسريع إقرار ما يسمى “قانون إعدام الأسرى”، والشروع في إعداد الآليات العملية لتنفيذه، يكشف الوجه الحقيقي لهذا الكيان القائم على سفك الدماء والإجرام المنظّم والعقاب الجماعي، ويشكّل تحديًا سافرًا لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".

وقالت: "تمثّل هذه الإجراءات تصعيدًا غير مسبوق في سياسة القتل البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، وتأتي في سياق السادية والتعذيب الممنهج داخل السجون، حيث يتعرّض الأسرى يوميًا لعمليات التنكيل والإهمال الطبي والتجويع المتعمّد، في امتداد واضح لحرب الإبادة المفتوحة بحق شعبنا".

ودعت الحركة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة، وأحرار العالم، إلى "تحرّك فوري وفاعل، من أجل حماية أسرانا ووقف هذه الجريمة الخطيرة".

وشددت على أنّ "شعبنا البطل لن يقف صامتًا أمام هذه الجرائم، وستبقى قضية الأسرى على رأس أولويات شعبنا، حتى نيلهم الحرية الكاملة، وملاحقة كل من تواطأ أو شارك في جرائم السجون".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس الضفة الغربية
إقرأ المزيد
المزيد
أبو عبيدة: المصير الأسود لأدوات الاحتلال بات قريبًا ولن يستطيع العدو حمايتهم
أبو عبيدة: المصير الأسود لأدوات الاحتلال بات قريبًا ولن يستطيع العدو حمايتهم
فلسطين منذ ساعتين
حماس: قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات شعبنا
حماس: قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات شعبنا
فلسطين منذ ساعتين
الاحتلال يعلن اغتيال 4 مقاومين خرجوا من نفق بشرق رفح
الاحتلال يعلن اغتيال 4 مقاومين خرجوا من نفق بشرق رفح
فلسطين منذ 7 ساعات
العدوان على قطاع غزة.. شهداء في قصف مدفعي وإطلاق نار وراء الخط الأصفر
العدوان على قطاع غزة.. شهداء في قصف مدفعي وإطلاق نار وراء الخط الأصفر
فلسطين منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
حماس: قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات شعبنا
حماس: قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات شعبنا
فلسطين منذ ساعتين
8  دول عربية وإسلامية: لا سيادة لـ
8  دول عربية وإسلامية: لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية
عربي ودولي منذ 7 ساعات
الاحتلال يعلن اغتيال 4 مقاومين خرجوا من نفق بشرق رفح
الاحتلال يعلن اغتيال 4 مقاومين خرجوا من نفق بشرق رفح
فلسطين منذ 7 ساعات
تصاعد حوادث الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية منذ مطلع 2026
تصاعد حوادث الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية منذ مطلع 2026
عين على العدو منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة