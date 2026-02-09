احتفلت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بذكرى الانتصار السابع والأربعين للثورة الإسلامية في إيران، خلال حفل استقبال أقيم في فندق فينيسيا – بيروت، بحضور رسمي ودبلوماسي وسياسي وديني واسع.

واستقبل السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني المهنئين، وإلى جانبه القنصل، والملحق الثقافي، والملحق العسكري في السفارة.

أماني

ألقى السفير مجتبى أماني كلمة في المناسبة، تناول فيها أبعاد الثورة الإسلامية، والتحولات الدولية، ودور إيران الإقليمي، والعلاقات الإيرانية – اللبنانية، والموقف من التطورات في المنطقة، إضافة إلى رسائل سياسية وإنسانية ودبلوماسية، وختمها بكلمة وداع مؤثرة بمناسبة اقتراب انتهاء مهامه في لبنان.

الثورة الإسلامية والتحولات الدولية

ورأى السفير أماني أنّ الثورة الإسلامية غيّرت مسار التاريخ في إيران والمنطقة، وأطلقت مرحلة جديدة من الاستقلال والسيادة، مؤكدًا أنّ إيران باتت اليوم "الرقم الصعب" في أي معادلة دولية.

كما شدّد على أنّ إيران حققت قفزات نوعية في مجالات التكنولوجيا والفضاء، وتكنولوجيا النانو، والخلايا الجذعية، والبحث العلمي، ونجحت كذلك في تحويل العقوبات إلى فرصة لبناء اقتصاد مقاوم.

وأكّد السفير أماني تمسك إيران بحقها المشروع في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، معتبرًا هذا الحق جزءًا من سيادتها الوطنية ومسارها التنموي.

وحول السياسات الخارجية أوضح، أنّ سياسة إيران الخارجية تقوم على حسن الجوار والتعاون الإقليمي، محذرًا من الخطر "الإسرائيلي" على المنطقة، ومشدّدًا على دعم قوة لبنان وجيشه ومقاومته.

العلاقة مع لبنان

كذلك أكد السفير الحرص على تطوير العلاقات بين إيران ولبنان، والانفتاح على جميع المكونات السياسية والطائفية، ودعم جهود وقف العدوان، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار.

وختم السفير أماني بكلمة وداعية مؤثرة، بمناسبة قرب انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، معربًا عن محبته للشعب اللبناني وامتنانه لتضامنه، ومؤكدًا أنّ لبنان سيبقى في قلبه أينما حلّ.

وشهد الحفل مشاركة ممثلين عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى نواب، ورؤساء أحزاب، وشخصيات سياسية وحزبية ودينية وعلمائية، وفعاليات تربوية وثقافية واجتماعية، فضلًا عن ممثلين عن مختلف الطوائف اللبنانية، وسفراء وممثلين عن عدد من السفارات العربية والأجنبية والغربية المعتمدة في لبنان.

