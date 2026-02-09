ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الاثنين 9 شباط/فبراير 2026، اجتماعًا موسعًا في السرايا الحكومية؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قضية الأبنية المتصدّعة في طرابلس، معلنًا أنّه تقرر في الاجتماع بمعية بلدية طرابلس إصدار قرار يقضي بإخلاء المباني المعرضة للسقوط وعددها 114 مبنى، وذلك على مراحل، في مهلة لا تتجاوز الشهر، على أن يتم تأمين بدل إيواء للعائلات التي يتم إخلاؤها لمدة سنة تُدفع فصليًا.

وأفاد سلام أيضًا بأنّه "تم تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة إدارة الكوارث في محافظة الشمال على أن يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة".

وقال: "تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم المساعدات وإدراج العائلات التي تم إخلاؤها على برنامج أمان"، و"تقوم وزارة الصحة العامة بتغطية العائلات المنكوبة صحيًا وربطها بمراكز الرعاية الأولية".

كما لفت إلى أنّه تقرر في الاجتماع "المباشرة بتدعيم الأبنية القابلة للتدعيم وهدم تلك الآيلة للسقوط من قبل الهيئة العليا للإغاثة".

وأضاف رئيس الحكومة: "تتولى الهيئة العليا للإغاثة استكمال المسح انطلاقًا من مسوحات البلدية الأولية بالتعاون مع نقابة المهندسين"، معلنًا اتخاذ قرار بالمباشرة بتقييم وضع البنى التحتية وخاصةً شبكات المياه والصرف الصحي من قبل مجلس الإنماء والأعمار.

وردًا على سؤال بشأن زيادة عدد المباني إلى 114 مبنى، قال سلام: "هذه المباني وردت في اللوائح وتمت زيادتها من قبل البلدية، وهناك مبنى تم إخلاؤه اليوم وكان خارج هذه اللائحة، وهناك مبانٍ أخرى أيضًا، ومن هنا أهمية أن يكون المسح أشمل، لأن هذا المسح هو مسح أولي".

وعن الكلفة المالية وكيف ستُؤمَّن الأموال، وكيف سيتم التعامل مع الغضب الشعبي، أشار سلام إلى أنّ "حياة الناس هي أولوية الأولويات، ولا يمكن الإشارة إلى الأمر كضغط مالي إضافي، فالأموال مؤمَّنة من خلال الهيئة العليا للإغاثة، وسنؤمّن أموالًا إضافية إن اقتضى الأمر؛ لأن حياة الناس هي أولوية الأولويات لدينا".

وعن تأمين مساعدات وتجهيزات أكثر للدفاع المدني، أوضح سلام: "لقد بحثنا اليوم في الموضوع، وكان المدير العام للدفاع المدني موجودًا معنا، ونحن نوجّه تحية لعناصر الدفاع المدني، فهم جنود مجهولون، نظرًا للدور الذي قاموا به، ونحن نشكرهم عليه، ولكن أكيد هم بحاجة إلى تعزيز إمكاناتهم، وهذا أمر تعهّدنا به، ويجب أن يُعرض على مجلس الوزراء لتأمين اعتمادات له".

وكان قد حضر الاجتماع كلٌّ من وزير الداخلية أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصّار، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، الخوري كامل كامل، قائد الدرك العميد جان عوّاد، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة فادي سنان، مدير عام التنظيم المدني علي رمضان، مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش، نائب رئيس بلدية طرابلس خالد كبّارة، رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت، مدير وحدة الحدّ من الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني قاسم شعلان، ومنسّق الوحدة في الشمال وسام تيم.

