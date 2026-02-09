أكّد حرس الثورة الإسلامية في إيران، في الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية، أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت بخبرتها التي تمتد لأربعة عقود في المقاومة، من الدفاع المقدس إلى مواجهة الحروب الهجينة والمعرفية ومؤامرات الأمن الحالية، أنها تمتلك القدرة على الردع وأن تكون على أهبة الاستعداد العملياتي الشامل والمستمر، فضلًا عن امتلاكها معلومات استخباراتية دقيقة".

ولفت إلى أنّ "الهزائم المتتالية التي مُني بها أعداء إيران على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية، بما في ذلك هزيمة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الشرير في حربَي الأيام الاثني عشر، والفتنة الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الجمهورية الإسلامية وتقسيم إيران الحبيبة، تُظهر يأس وارتباك جبهة الغطرسة والصهيونية العالمية".

وقال الحرس الثوري الإيراني إنّ "سلالة بهلوي الشريرة والمرتزقة، التي تحلم في عقولها الخبيثة بإعادة إيران إلى عهد التبعية والاستبداد، لن تُحقق بلا شك هذا الحلم الشيطاني، ولن تُعمّق وعي الشعب الإيراني، ولا سيما شباب البلاد المتحمسين لبناء المستقبل، بجذور العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي تكمن في العقوبات الغربية القاسية وكوارث عهد بهلوي".

ودعا جميع فئات الشعب الإيراني إلى "كسر ظهور مثيري الفتنة والخونة المدمرين والمخربين مرة أخرى، من خلال حضور قوي وحازم وموحد في المسيرة الوطنية في "الثاني والعشرين من بهمن" (يوم الأربعاء المقبل 11 شباط/فبراير)، وتقديم رسالة واضحة عن إيران الإسلامية ويقظتها وتماسكها الوطني إلى العالم بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى".

