برعاية الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، أقام مركز لبنان الطبي – الحدت حفل افتتاحه الرسمي، بحضور شخصيات رسمية وطبية واجتماعية، وفاعليات دينية، وحشد من المدعوين.

استُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة لمدير عام المركز تناول فيها رؤية المركز وخدماته الصحية الهادفة إلى تعزيز الرعاية الطبية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما تخلل المناسبة عرض تقرير مصوّر وثّق مراحل تأسيس المركز وتجهيزه.



