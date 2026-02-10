زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر يرافقه عضو لجنة العلاقات في القطاع الحاج حسين السارجي، بزيارة راعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار في مقر المطرانية في صيدا، مهنئًا بعيد مار مارون.

وكان اللقاء فرصة للتداول بالمستجدات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة.

وشدد ضاهر خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على هذا التواصل بين كافة المكونات وتعزيزه، خاصة في هذه المرحلة الصعبة.

وقد شكر المطران العمار الوفد على زيارته وتهنئته.

