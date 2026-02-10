كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الصحف الإيرانية: إنجازنا الفريد تماسكنا العام الذي لا يمكن كسره أو تشتيته

لبنان

وفد من حزب الله زار المطران مارون العمّار مهنئًا بعيد مار مارون
لبنان

وفد من حزب الله زار المطران مارون العمّار مهنئًا بعيد مار مارون

2026-02-10 09:04
129

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر يرافقه عضو لجنة العلاقات في القطاع الحاج حسين السارجي، بزيارة راعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار في مقر المطرانية في صيدا، مهنئًا بعيد مار مارون.

وكان اللقاء فرصة للتداول بالمستجدات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة.

وشدد ضاهر خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على هذا التواصل بين كافة المكونات وتعزيزه، خاصة في هذه المرحلة الصعبة.

وقد شكر المطران العمار الوفد على زيارته وتهنئته.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله صيدا
إقرأ المزيد
المزيد
الحفل التأبيني لفقيد الجهاد والمقاومة الحاج علي سهلب (الحاج مالك) - بريتال
الحفل التأبيني لفقيد الجهاد والمقاومة الحاج علي سهلب (الحاج مالك) - بريتال
لبنان منذ 5 دقائق
الهيئات النسائية في منطقة بيروت تقيم لقاءً خاصًا مع لجان المساجد من الأخوات
الهيئات النسائية في منطقة بيروت تقيم لقاءً خاصًا مع لجان المساجد من الأخوات
لبنان منذ 16 دقيقة
طقس لبنان غدًا يتحول إلى ماطر مع انخفاض بالحرارة
طقس لبنان غدًا يتحول إلى ماطر مع انخفاض بالحرارة
لبنان منذ 52 دقيقة
النائب حمادة: مفهوم السيادة عند البعض هو سيادة العدوّ وليس سيادة الوطن
النائب حمادة: مفهوم السيادة عند البعض هو سيادة العدوّ وليس سيادة الوطن
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الهيئات النسائية في منطقة بيروت تقيم لقاءً خاصًا مع لجان المساجد من الأخوات
الهيئات النسائية في منطقة بيروت تقيم لقاءً خاصًا مع لجان المساجد من الأخوات
لبنان منذ 16 دقيقة
طقس لبنان غدًا يتحول إلى ماطر مع انخفاض بالحرارة
طقس لبنان غدًا يتحول إلى ماطر مع انخفاض بالحرارة
لبنان منذ 52 دقيقة
النائب حمادة: مفهوم السيادة عند البعض هو سيادة العدوّ وليس سيادة الوطن
النائب حمادة: مفهوم السيادة عند البعض هو سيادة العدوّ وليس سيادة الوطن
لبنان منذ ساعتين
احتفال في السعديات لمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)
احتفال في السعديات لمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة