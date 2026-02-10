اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026 بفاعليات واحتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وشددت على دعوة الإمام الخامنئي لنزول الشعب للمسيرات المنظمة يوم غد الأربعاء، وكتبت الصحف تحليلاتها المتعلقة بإنجازات الثورة وموقع إيران في العصر الراهن وعناصر قوتها، كما اهتمت ببيان الوضع الداخلي والإقليمي وبالخصوص مسار المفاوضات الجاري.

أين نحن الآن؟

كتبت صحيفة رسالت: "تُعدّ ذكرى انتصار الثورة الإسلامية فرصةً سانحةً لاستعراض مسيرة الأمة الإيرانية خلال السنوات السبع والأربعين الماضية، واستشراف آفاقها المستقبلية. من أين بدأنا، وأين نحن الآن؟

خلال السنوات السبع والأربعين الماضية، أُجريت نحو خمسين انتخابات في البلاد، والتحسن الملحوظ في الكوادر الديمقراطية لإيران الإسلامية أمرٌ معروفٌ للجميع. وقد باتت التطورات العلمية في مجالاتٍ شتى، كتقنية النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والخلايا الجذعية، وعلوم الفضاء، معروفةً عالميًا، بل إننا صدّرنا منتجاتٍ ومعارفَ في بعض هذه المجالات. واليوم، تُعدّ إيران من الدول الرائدة عالميًا في مجال الاستقلال السياسي وعدم التبعية، وهي، بمعنى ما، قطبٌ للمقاومة ضد بعض أنظمة الهيمنة القمعية التي تحكم العالم.

من منظور القوة العسكرية والردع، وصلت إيران إلى مرحلة لم تعد فيها منخرطة في حروب طويلة الأمد، ولا يستطيع المعتدون، حتى لو كانوا قوى نووية، الصمود أمام هجماتها المضادة، فتنتهي الحروب سريعًا. إيران، التي تستقبل الأطباء من شرق آسيا، تُصدّر اليوم الروبوتات الجراحية إلى تلك الدول، وقد ارتفع عدد النساء الحاصلات على تعليم عالٍ فيها بمعدل يفوق المعدل العالمي بأضعاف. هناك العديد من هذه الإنجازات، وقد ذُكرت سابقًا، ولا بد من ذكرها مجددًا، لكن هدف هذه المقالة مختلف.

بالرغم من الحالات المذكورة، فإن إحدى النقاط المهمة جدًا هي القوة الذاتية للأمة الإيرانية في عصرنا، وهي قوة فريدة حقًا. لقد أدى تعزيز الصمود وترسيخ قوة شعبنا إلى تجاوزنا الأوقات الصعبة والسهلة، وخرجنا أقوى. ولأننا لا نقرأ التاريخ كثيرًا، فإننا لا نفهم تمامًا ما نحن عليه اليوم من حيث القوة والهوية الحقيقية، وما لم نكن نملكه سابقًا. في القرن الماضي، كانت إيران مسرحًا للعديد من الاعتداءات الأجنبية، وساحة معركة بين القوى العالمية، وموقعًا لانقلابات عديدة، وضحية لمجاعة شديدة أودت بحياة الملايين، وباختصار، لانهيار اجتماعي. ولكن ما هو وضعنا اليوم؟ نظرًا لموقعنا عند مفترق طرق الطاقة والعبور والجيوسياسية الاستراتيجية في العالم، فإننا لا نزال عرضة للأذى والعداء، ولكن ما هي النتيجة؟

لقد شهدنا حروبًا وانقلابات وانتشارًا للأوبئة والأمراض الفتاكة، وتعرضنا لضغوط من كل جانب، ولكن الأهم من ذلك أننا بقينا كما نحن. هذا إنجاز فريد، فتماسكنا العام وسلوكنا الجماعي لا يمكن كسرهما أو تشتيتهما.

هناك نقطة أخرى وهي مرونة الثورة وتطورها. بدأت ثورتنا الإسلامية تتشكل من صفحات كتب المفكرين وقاعات المحاضرات ومنابر الأساتذة، وتبلورت في شوارع طهران والمدن. بعد ذلك، انتشرت تدريجيًا إلى الثقافة والفن والموسيقى والسينما والعلوم والمجتمع، ومن الضروري أن تستمر في شق طريقها إلى مجالات أخرى مثل الاقتصاد. تتمتع ثورتنا الإسلامية بخاصية الحماية الذاتية، فإنها تُصلح نفسها بنفسها. إن القدرة الفريدة للاجتهاد الشيعي، والبنية الإصلاحية للدستور، وروحنا الاجتماعية القائمة على الحلال، تُزيل العقبات والمشاكل وتدفعنا قُدماً. إيران تتحرك، وهذا هو الأهم. هذا يعني أنه على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية أصبحت مؤسسة، فإن الثورة الإسلامية لا تزال حركة. حركةٌ بنتها مؤسسة، ومؤسسةٌ قادرةٌ على إحداث ثورةٍ عارمة، لم نشهدها في أيٍّ من الثورات الشهيرة في القرون الأخيرة، بما في ذلك الثورة الفرنسية وغيرها، وكان ركودها هو نقطة ضعفها."

اتفاق أم إدارة أزمة؟

كتبت صحيفة وطن أمروز: "انطلقت الجولة الجديدة من المحادثات الإيرانية الأميركية في عُمان في ظل وضع لا تشهد فيه العلاقات بين الجانبين حالة انقطاع تام، بل تقف على عتبة خطيرة بين احتواء الأزمة والانزلاق نحو المواجهة. وقد اتسمت الجولة الأولى من المحادثات، التي عُقدت في مسقط يوم الجمعة، بالغموض، وبدلًا من تحقيق تقدم ملموس، اضطلعت بدور محوري في إعادة تعريف ساحة المواجهة من جو من التهديدات العسكرية الصريحة إلى قناة حوار مُحكم.

وفي هذه الجولة، وكما كان متوقعًا، لم يتم التوصل إلى أي حلول للخلافات الجوهرية، وبالطبع، لا يزال من السابق لأوانه التكهن بذلك، إذ يختبر الجانبان جدية كل منهما في هذه المحادثات. وفي ظل هذه الظروف، تبقى مسألة التخصيب، ونطاق تخفيف العقوبات، وتسلسل الخطوات، نقاط خلاف. ومع ذلك، أظهر استمرار المحادثات أن الجانبين قد توصلا إلى استنتاج مفاده أن تكلفة الانسحاب الكامل من الدبلوماسية في هذه المرحلة تفوق تكلفة الاستمرار فيها. دفع هذا العديد من المحللين الغربيين إلى النظر إلى هذه المحادثات لا كسبيل للتوصل إلى اتفاق، بل كـ"صمام أمان" قد يمنع مواجهة عسكرية في المنطقة.

من وجهة نظر إيران، لا يُعدّ الدخول في المحادثات تراجعًا عن الخطوط الحمراء، بل محاولة للسيطرة على بيئة الضغط. إن تركيز طهران الرسمي على الطبيعة غير القابلة للتفاوض لحقوق التخصيب، مع إعلانها في الوقت نفسه استعدادها لتدابير محدودة لبناء الثقة، يعكس نمطًا وصفه أحد المحللين بأنه صفقة ضئيلة، تستغرق وقتًا طويلًا، ومجانية.

من جهة أخرى، لم تُبدِ الولايات المتحدة أي مؤشر على العودة إلى نمط الاتفاق الشامل. ما تسعى إليه واشنطن في هذه المرحلة ليس حلًا جذريًا للقضية الإيرانية، بل منع تصعيد الأزمة في وقت تواجه فيه قضايا أخرى نشطة مثل أوكرانيا وغزة والتنافس مع الصين.

في نهاية المطاف، لا ينبغي النظر إلى الجولة الأولى من محادثات عُمان على أنها بداية طريق واضح، بل كتعليق مؤقت للوضع الخطير القائم. تعليقٌ يسمح للطرفين بتجنب تجاوز عتبة الأزمة دون تغيير جوهري في مواقفهما. هذا هو المنطق الذي جعل الجولة الثانية من المفاوضات هشة للغاية وتعتمد بشكل كبير على التطورات الخارجية.

[...] على الرغم من أن الرئيس الأميركي المثير للجدل كان يهدد إيران بهجوم عسكري شامل بأشد العبارات والتصريحات حتى قبل أقل من شهر، إلا أن التقييمات داخل الولايات المتحدة، خلافًا لمزاعمه، تشير إلى أن واشنطن غير مستعدة وغير قادرة بما يكفي لشن حرب شاملة وهجوم عسكري على إيران.

[...] ولم يقتصر الأمر على السياسيين الأميركيين، بل حذر العديد من المحللين والخبراء البارزين في العلاقات الدولية في الولايات المتحدة ترامب من المواجهة العسكرية مع إيران، مؤكدين أن الحرب ضد إيران ليست بالأمر الهين".

حضور من شأنه أن يحبط العدو

كتبت صحيفة همشهري: "شهدت أيام انتصار الثورة هذا العام، اختلافاتٍ جوهرية وجديرة بالملاحظة مقارنةً بالسنوات السابقة. ففي هذا العام، عانت إيران والشعب الإيراني من حربٍ دامت اثني عشر يومًا فرضها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية، وفي الشهر الماضي، واجهوا أعمال شغب إرهابيةً خططت لها هاتان الحكومتان اللتان لا تُراعيان الإنسانية ضد الشعب ونظام الجمهورية الإسلامية. وقد أدى كلا السيناريوين، بحضور الشعب الواعي ودعمه الصريح للثورة الإسلامية، إلى الهزيمة والفشل. كان الهدف الرئيسي للعدو هو السيطرة على البلاد وتنفيذ مخططاتٍ مثل احتلال إيران وتقسيمها؛ وهي أهدافٌ لم تتحقق، ومرةً أخرى، كان الشعب الإيراني هو المنتصر في هذا الاختبار التاريخي.

لا شك أن للشعب الإيراني حضورًا قويًا وفاعلًا في مسيرة 11 شباط كل عام، ولكن في ظل الظروف المذكورة، تتضاعف أهمية هذا الحضور هذا العام لأسباب عديدة، وتستحق اهتمامًا خاصًا. يسعى العدو بكل قوته إلى إضعاف الرابطة بين الشعب والثورة الإسلامية، ومن خلال ذلك، يستهدف الدعم الشعبي لنظام الجمهورية الإسلامية. ولهذا السبب، يجب أن تفشل هذه الخطة أيضاً، وفي هذا السياق، صرّح قائد الثورة، آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، في رسالته المتلفزة، بأن مشاركة الشعب الإيراني في مسيرة 11 شباط ستُحبط العدو في تحقيق أهدافه الخبيثة.

وتماشيًا مع هذا التأكيد من قائد الثورة، تجدر الإشارة إلى نقطة أساسية أخرى، وهي الدور الحاسم للشعب في اتخاذ القرارات التاريخية المصيرية. هذا هو الشعب الذي، بإرادته الراسخة وعزيمته القوية، قادر على دحر أعتى الأعداء ومنعهم من تحقيق أهدافهم. لذا، في الوضع الراهن، يُعدّ وجود الشعب داعمًا لوحدة الأراضي والمصالح الوطنية وأمن البلاد ونظام الجمهورية الإسلامية أمرًا بالغ الأهمية.

كما أكّد الإمام الخميني (قدس سره) دائمًا على أنه بعد التوكل على الله تعالى، فإن وجود الشعب وإرادته هما القادران على تغيير الموازين وهزيمة الأعداء. وعليه، يُتوقع من المجتمع الإيراني الواعي والمثقف، بفهمه الصحيح لهذه الظروف، أن يُخيب آمال أعداء هذه الأرض مرة أخرى، وأن يُفشل مساعيهم بدعمه للبلاد والنظام".

الكلمات المفتاحية