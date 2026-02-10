واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026، اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ 122 تواليًا، عبر القصف ونسف المباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمدينة غزة، ونفذت عمليتي نسف شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأطلقت النار وسط المدينة.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شرقي مدينة غزة، في حين أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار بشكل مكثف في بحر جنوبي القطاع.

وأصيب فلسطينيان اثنان صباح اليوم برصاص الدبابات المتقدمة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأدّت الاعتداءات "الإسرائيلية" خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة العديد بجروح في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بقصف شقة سكنية بمدينة غزة.

وأطلقت طائرة أباتشي صاروخًا صوب شقة سكنية بحي النصر ما أدى لاستشهاد 4 من النازحين من بلدة بيت حانون بينهم طفلة وأبوها وهم: إبراهيم الزعانين، أحمد سويلم ولميا شبات ووالدها عطية شبات.

وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف قياديًا في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

الاحصائيات

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول خمسة شهداء وعشر إصابات، إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد أدت الاعتداءات الصهيونية إلى ارتقاء 581 شهيدًا وإصابة 1553 شخصًا بجروح منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين 717 شهيدًا من تحت ركام وأنقاض المباني المدمرة.

ووفقًا لهذه الإحصائيات فقد ارتقع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 72032 شهيدًا و171661 مصابًا.

