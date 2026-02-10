كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقجي: الاحترام المتبادل شرط التفاهم والمفاوضات الجدية مع إيران
عراقجي: الاحترام المتبادل شرط التفاهم والمفاوضات الجدية مع إيران

2026-02-10 10:05
جدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأكيده أن لغة القوة والضغط لم تُجدِ نفعًا في التعامل مع الشعب الإيراني، مشددًا على أن الاحترام المتبادل هو الطريق الصحيح لتحقيق التفاهم.

وخلال مراسم أقيمت بحضور السفراء المعتمدين لدى جمهورية إيران الإسلامية، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، اليوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026، أوضح عراقجي أن طهران تخوض مفاوضات جادة وحقيقية بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة، مؤكدًا "أن نجاح أي مسار تفاوضي مرهون بجدية الطرف الآخر واستعداده للتوصل إلى تفاهمات قائمة على النتائج".

وأشار إلى أن "الشعب الإيراني أظهر عبر التجربة أنه كلما تعرّض للتهديد ازداد صمودًا، فيما قابل لغة الاحترام بالمثل، لافتًا إلى أن استمرار انعدام الثقة تجاه الولايات المتحدة يعود إلى ممارساتها وسلوكياتها السابقة".

وفي الإطار الإقليمي، أكد وزير الخارجية أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترتكز على تعزيز التعاون مع دول الجوار، والعمل المشترك من أجل صون الأمن والاستقرار الإقليميين ومنع أي تصعيد أو مواجهة.
 

