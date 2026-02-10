شنّت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، ضمن الجرائم اليومية التي ترتكبها مع قطعان المستوطنين، اعتقلت خلالها عددًا كبيرًا من المواطنين الفلسطينيين معظمهم من مدينة نابلس ومحافظتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026 مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك شرقًا وحاجز دير شرف غربًا، وداهمت عدة منازل في خلة الإيمان ومخيم العين وشارع عصيرة، واعتقلت خلالها مواطنين اثنين وهما: منصور الحاج حمد، وعطا حيدر عنبتاوي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت دجن شرق نابلس، وداهمت عدة منازل ودمرت محتوياتها، واعتقلت 3 مواطنين وهم: الصحفي محمد رضوان أبو ثابت، ومحمد باسم أبو جبارة، وورد عامر أبو جيش، واقتحمت قرية دير الحطب واعتقلت المواطن نوار مناضل مشعطي، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، واعتقلت 6 مواطنين وهم: أمين سر حركة فتح في القرية رجا عويس، وجهاد فيصل عويس، وعبد الجابر عويس ونجله عمرو، والشاب محمود نجم عويس، والشاب أحمد عبد الناصر نوباني وهو طالب في جامعة بيرزيت.

ولفتت المصادر إلى قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة جنوب المدينة، واعتقلت 7 مواطنين عقب مداهمة منازلهم، وهم: عبد الباسط حسن، ومحمد ثائر حسن، وعبد الله أبو يوسف، ووسيم عبد الله، وأمين عبد العظيم وادي، ومحمد إبراهيم فايز، وعبد الله الحاج علي. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوارة واعتقلت المواطن نافذ أحمد محمود عودة ونجليه مؤمن ومحمود، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال منعت أهالي القرية من التوجه لصلاة الفجر.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود علي رشيد بعد مداهمة منزله في خربة امنيزل بمسافر يطا. مشيرًا إلى أن المستعمرين أقدموا على سرقة مركبة تعود للمواطن أيوب محمد أبو عبيد بعد اقتحامهم خلة الحمص جنوب يطا.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل هندازة شرق المدينة وداهمت منزلا. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت هندازة وداهمت منزل المواطن راكد أبو دية وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبلدات الدوحة، والخضر، ومخيم عايدة، وقرى حرملة، رفيدا، وارطاس، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات.

