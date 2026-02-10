كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كلمة للشيخ نعيم قاسم اليوم عصرًا في الحفل التأبيني للقائد الحاج "مالك"

فلسطين

المقاومة في فلسطين: الثورة الإسلامية في إيران غيّرت وجه التاريخ 
فلسطين

المقاومة في فلسطين: الثورة الإسلامية في إيران غيّرت وجه التاريخ 

2026-02-10 11:01
تصريح صادر عن لجان المقاومة في فلسطين بمناسبة الذكرى السنوية ال"47" لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
81

توجهت لجان المقاومة في فلسطين بمناسبة الذكرى السنوية الـ"47" لانتصار الثورة الإسلامية في إيران بالتحية والتهاني والتبريكات الصادقة إلى الشعب الإيراني وقيادته المجاهدة وفي مقدمتهم آية الله العظمى الإمام السيد على خامنئي، مؤكدة أن الثورة الإسلامية في إيران غيّرت وجه التاريخ وشكلت الحاضنة للشعوب المستضعفة.

وأشارت اللجان في بيان اليوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026 إلى أنّ "هذه الثورة التي غيرت وجه التاريخ وأسقطت نظام الاستبداد والطغيان وأرست دعائم دولة إسلامية مستقلة لا تخضع لهيمنة قوى الاستكبار والهيمنة العالمية"، مؤكّدةً أنّ "الجمهورية الإسلامية باتت قوة إقليمية راسخة فرضت مكانتها في كل الساحات وأكدت حضورها كركيزة أساسية في معادلات المنطقة وحطمت عنجهية الكيان الصهيوني وأذلته في عمليات الوعد الصادق الثلاثة".

وأضافت: "شكلت الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران الحاضنة والسند الحقيقي لكافة الشعوب المستضعفة ولكل حركات المقاومة والداعم الأساسي والرئيسي للقضية والمقاومة الفلسطينية".

وأكّدت اللجان وقوفها إلى جانب "إيران الثورة والإسلام في مواجهة المخططات الصهيوأميركية الهادفة إلى زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية"، وحيّت "الشعب الإيراني العظيم الذي يقف بكل قوة واقتدار ويرفض الخنوع والاستسلام والخضوع للقوى الاستعمارية التي تعمل على نهب مقدرات وخيرات الأمة".

وختمت اللجان بالقول: "نتمنى للجمهورية الإسلامية بقيادة سماحة السيد القائد على الخامنئي المزيد من التقدم والاقتدار والقوة والاستقرار في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان و تعزيز الوحدة الإسلامية لضمان مستقبل الأمة".
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران #عشرة_الفجر إيران
إقرأ المزيد
المزيد
60 مقدسيًا مهدّدون بفقدان المأوى.. إخطارات إخلاء لـ11 شقة في سلوان لصالح المستوطنين
60 مقدسيًا مهدّدون بفقدان المأوى.. إخطارات إخلاء لـ11 شقة في سلوان لصالح المستوطنين
فلسطين منذ 33 دقيقة
المقاومة في فلسطين: الثورة الإسلامية في إيران غيّرت وجه التاريخ 
المقاومة في فلسطين: الثورة الإسلامية في إيران غيّرت وجه التاريخ 
فلسطين منذ 4 ساعات
قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية
قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية
فلسطين منذ 4 ساعات
العدوان على قطاع غزة.. قصف
العدوان على قطاع غزة.. قصف "إسرائيلي" وعمليات نسف في غزة
فلسطين منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
60 مقدسيًا مهدّدون بفقدان المأوى.. إخطارات إخلاء لـ11 شقة في سلوان لصالح المستوطنين
60 مقدسيًا مهدّدون بفقدان المأوى.. إخطارات إخلاء لـ11 شقة في سلوان لصالح المستوطنين
فلسطين منذ 33 دقيقة
القوات المسلحة الإيرانية في أعلى جهوزية: أي خطأ سيُواجَه برد حاسم لم يسبق له مثيل
القوات المسلحة الإيرانية في أعلى جهوزية: أي خطأ سيُواجَه برد حاسم لم يسبق له مثيل
إيران منذ 56 دقيقة
الإمام الخامنئي يصدر عفوًا وتخفيف أحكام عن جمع من المدانين في البلاد
الإمام الخامنئي يصدر عفوًا وتخفيف أحكام عن جمع من المدانين في البلاد
إيران منذ ساعتين
هكذا يرى العراقيون الثورة الإسلامية الإيرانية
هكذا يرى العراقيون الثورة الإسلامية الإيرانية
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة