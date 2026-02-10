توجهت لجان المقاومة في فلسطين بمناسبة الذكرى السنوية الـ"47" لانتصار الثورة الإسلامية في إيران بالتحية والتهاني والتبريكات الصادقة إلى الشعب الإيراني وقيادته المجاهدة وفي مقدمتهم آية الله العظمى الإمام السيد على خامنئي، مؤكدة أن الثورة الإسلامية في إيران غيّرت وجه التاريخ وشكلت الحاضنة للشعوب المستضعفة.

وأشارت اللجان في بيان اليوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026 إلى أنّ "هذه الثورة التي غيرت وجه التاريخ وأسقطت نظام الاستبداد والطغيان وأرست دعائم دولة إسلامية مستقلة لا تخضع لهيمنة قوى الاستكبار والهيمنة العالمية"، مؤكّدةً أنّ "الجمهورية الإسلامية باتت قوة إقليمية راسخة فرضت مكانتها في كل الساحات وأكدت حضورها كركيزة أساسية في معادلات المنطقة وحطمت عنجهية الكيان الصهيوني وأذلته في عمليات الوعد الصادق الثلاثة".

وأضافت: "شكلت الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران الحاضنة والسند الحقيقي لكافة الشعوب المستضعفة ولكل حركات المقاومة والداعم الأساسي والرئيسي للقضية والمقاومة الفلسطينية".

وأكّدت اللجان وقوفها إلى جانب "إيران الثورة والإسلام في مواجهة المخططات الصهيوأميركية الهادفة إلى زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية"، وحيّت "الشعب الإيراني العظيم الذي يقف بكل قوة واقتدار ويرفض الخنوع والاستسلام والخضوع للقوى الاستعمارية التي تعمل على نهب مقدرات وخيرات الأمة".

وختمت اللجان بالقول: "نتمنى للجمهورية الإسلامية بقيادة سماحة السيد القائد على الخامنئي المزيد من التقدم والاقتدار والقوة والاستقرار في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان و تعزيز الوحدة الإسلامية لضمان مستقبل الأمة".



