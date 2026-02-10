أكد قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد الطيار بهمن بهمرد، أن القوات الجوية الإيرانية على أهبة الاستعداد وسترد بحزم وحسم على أي تهديد أو أي عمل عدائي حال وقوعه.

وقال العميد بهمرد، في كلمة له على هامش اجتماعه مع مجموعة من العسكريين الأجانب المقيمين في طهران، بحضور الصحفيين: "لقد ساعدتنا التجربة العظيمة للحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا على استعادة قدراتنا القتالية لمواجهة التهديدات الجديدة. واليوم، أؤكد للشعب الإيراني الكريم ولأصدقائنا في جميع أنحاء العالم أن القوات الجوية على أتم الاستعداد وسترد بحزم وحسم في حال وقوع أي عمل عدائي".

وتابع العميد بهمرد، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته القوات الجوية للجيش في انتصار الثورة الإسلامية، قائلًا: "لقد مهدت القوات الجوية للجيش الطريق لانتصار الثورة بمشهد بهمن بهمر التاسع عشر. كما كانت هذه القوّة ناشطة دائمًا في المجالين الدبلوماسي والدفاعي. اليوم، بمناسبة يوم القوات الجوية، استضفنا في طهران عائلات العسكريين الأجانب المقيمين فيها، لنؤكد أننا لا نسعى للحرب، بل نقف بحزم في وجه أي عدوان، وسنرد عليه بحزم".

وفي ما يتعلق بقدرات الطائرات المُسيّرة، قال العميد بهمرد: "إن القوات الجوية للجيش هي أصل الطائرات المسيّرة في البلاد، ولديها خبرة واسعة في هذا المجال. واليوم، طائراتنا المسيّرة الانتحارية والاستطلاعية وطائرات الدورية في أعلى مستويات الجاهزية، ونحن على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مهمة".

وفي معرض حديثه عن الاستفادة من تجارب حرب الأيام الاثني عشر المفروضة أشار إلى تعزيز قدرات القوات الجوية للجيش وقال: "لقد تمّ تحديث تجارب حرب الأيام الـ12 المفروضة وتطبيقها عمليًا.. القوات الجوية في أوج عطائها، لا سيما في مجال الطائرات المُسيّرة، وسترد، عند الضرورة، ردًا مناسبًا على أي معتدٍ.

وأشار العميد بهمرد إلى التواجد المستمر للقوات الجوية في سماء البلاد، قائلًا: "بينما أتحدّث إليكم الآن، وحتّى الصباح، يقوم طيارونا وموظفونا بدوريات جوية باستخدام الطائرات المُسيّرة والطائرات المأهولة للحفاظ على أمن وسلامة الشعب. إنه لشرف عظيم أن يكون للقوات الجوية حضور فاعل ومستمر في سماء الوطن، في السلم والحرب".

