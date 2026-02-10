كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
احتفال في السعديات لمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)
2026-02-10 11:52
95

في أجواء ولادة منقذ البشرية محمد بن الحسن المهدي (عج)، وذكرى تأسيس فوج "أبي الفضل العباس (ع)" في كشافة الإمام المهدي (عج)، أحيا حزب الله - القطاع الثامن المناسبة في شعبة السعديات، باحتفال حاشد تحدث فيه مسؤول العلاقات العامة في تجمع العلماء المسلمين فضيلة الشيخ حسين غبريس، الذى توجه في البداية الى الكشفيين منوهًا بدورهم.

ولفت الشيخ غبريس إلى أن مشروع الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله (رض) كان الوصول إلى 100 ألف كشفي، "وهذا ما تحقق اليوم يا سيدنا، فإن مشروعك أثمر".

وذكّر الشيخ غبريس، كيف اجتمع العالم كله على محاربة المشروع الإسلامي، لكن ولأنه مشروع مهدوي صمدت إيران وانتصرت، وكيف حاولت الولايات المتحدة باستعراض القوة إجبار إيران على الاستسلام، لكن بقوة اليقين تعطل المشروع الأميركي وأُجبرت الولايات المتحدة على الجلوس الى طاولة المفاوضات.

ثم كانت كلمة لعميد فوج أبي الفضل العباس القائد علي ناصر الدين ، واختتم اللقاء مع المنشد السيد حجازي حجازي ونشيد "سلام يا مهدي".

 

لبنان حزب الله كشافة الامام المهدي (عج) الإمام المهدي
