كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي لاريجاني بحث مع سلطان عُمان سبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل في الملف النووي

إيران

الإمام الخامنئي يصدر عفوًا وتخفيف أحكام عن جمع من المدانين في البلاد
إيران

الإمام الخامنئي يصدر عفوًا وتخفيف أحكام عن جمع من المدانين في البلاد

2026-02-10 13:41
75

أصدر آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي عفوًا عن جمع من المحكومين وتخفيف أحكام صادرة بحق آخرين، وفقًا لقرارات محاكم البلاد، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء – إرنا الرسمية بأن قرار الإمام الخامنئي بشأن العفو أو تخفيف العقوبات عن مجموعة من المحكومين، جاء بمناسبة الأعياد الشعبانية والذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، وذلك بناءً على طلب رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام محسني ايجئي.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس السلطة القضائية، كان قد توجه بطلب إلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي بإصدار عفو وتخفيف أو تعديل عقوبات صادرة في حق أكثر من ألفي شخص من المدانين، وفق قرارات المحاكم العامة والثورية، وهيئة التعزيرات الحكومية، ومنظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة في جمهورية إيران الإسلامية، وهو ما نال موافقة الإمام الخامنئي.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
إقرأ المزيد
المزيد
القوات المسلحة الإيرانية في أعلى جهوزية: أي خطأ سيُواجَه برد حاسم لم يسبق له مثيل
القوات المسلحة الإيرانية في أعلى جهوزية: أي خطأ سيُواجَه برد حاسم لم يسبق له مثيل
إيران منذ 57 دقيقة
لاريجاني بحث مع سلطان عُمان سبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل في الملف النووي
لاريجاني بحث مع سلطان عُمان سبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل في الملف النووي
إيران منذ ساعة
الإمام الخامنئي يصدر عفوًا وتخفيف أحكام عن جمع من المدانين في البلاد
الإمام الخامنئي يصدر عفوًا وتخفيف أحكام عن جمع من المدانين في البلاد
إيران منذ ساعتين
قائد القوات الجوية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد
قائد القوات الجوية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
القوات المسلحة الإيرانية في أعلى جهوزية: أي خطأ سيُواجَه برد حاسم لم يسبق له مثيل
القوات المسلحة الإيرانية في أعلى جهوزية: أي خطأ سيُواجَه برد حاسم لم يسبق له مثيل
إيران منذ 57 دقيقة
لاريجاني بحث مع سلطان عُمان سبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل في الملف النووي
لاريجاني بحث مع سلطان عُمان سبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل في الملف النووي
إيران منذ ساعة
الإمام الخامنئي يصدر عفوًا وتخفيف أحكام عن جمع من المدانين في البلاد
الإمام الخامنئي يصدر عفوًا وتخفيف أحكام عن جمع من المدانين في البلاد
إيران منذ ساعتين
هكذا يرى العراقيون الثورة الإسلامية الإيرانية
هكذا يرى العراقيون الثورة الإسلامية الإيرانية
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة