أصدر آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي عفوًا عن جمع من المحكومين وتخفيف أحكام صادرة بحق آخرين، وفقًا لقرارات محاكم البلاد، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء – إرنا الرسمية بأن قرار الإمام الخامنئي بشأن العفو أو تخفيف العقوبات عن مجموعة من المحكومين، جاء بمناسبة الأعياد الشعبانية والذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، وذلك بناءً على طلب رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام محسني ايجئي.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس السلطة القضائية، كان قد توجه بطلب إلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي بإصدار عفو وتخفيف أو تعديل عقوبات صادرة في حق أكثر من ألفي شخص من المدانين، وفق قرارات المحاكم العامة والثورية، وهيئة التعزيرات الحكومية، ومنظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة في جمهورية إيران الإسلامية، وهو ما نال موافقة الإمام الخامنئي.

