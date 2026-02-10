التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني اليوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026، مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة العامر، في العاصمة العُمانية مسقط، وأجرى معه محادثات رسمية.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية والعُمانية إلى أن الطرفين أجريا محادثات مطولة استمرت على مدى أكثر من 3 ساعات في جو إيجابي، وتناولت مختلف القضايا والتطورات الراهنة بما في ذلك ملف المفاوضات الإيرانية - الأميركية غير المباشرة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن الجانبين أكدا خلال لقائهما اليوم على أهمية حل الخلافات بالوسائل السلمية لإرساء السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وأضافت الوكالة العُمانية أن الجانبين ناقشا "آخر التطورات المتعلّقة بالمفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين الإيراني والأميركي".

وكان لاريجاني وصل إلى سلطة عُمان صباح اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد والتقى وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي وناقش معه الأوضاع والتطورات الراهنة على الساحتين الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

