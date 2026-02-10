مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أقامت الهيئات النسائية في حزب الله في منطقة بيروت، لقاءً خاصًا مع لجان المساجد من الأخوات، وذلك في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السانت تيريز، بحضور مسؤول منطقة بيروت في حزب الله السيد حسين فضل الله، ومسؤولة الهيئات النسائية في منطقة بيروت عبير سلامي، وعدد من الأخوات في لجان المساجد بمنطقة بيروت.

افتتح اللقاء بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ تحدث فضل الله فشدّد على أنه من خلال لجان المساجد، نستطيع أن نملأ البيوت وأن نرفع درجة الارتباط بالله تعالى، ونحن في كلّ لحظة ولا سيما في لحظات التحدي، نحتاج للارتباط بالله عز وجل؛ لأن الإنسان يلجأ في التحديات إلى القوي، والله تعالى هو أقوى الأقوياء".

أضاف: "هناك من يحاول أن يظهّر لنا أن أميركا و"إسرائيل" قويتان، وهذا كان موجودًا على مرّ التاريخ، ورآه كلّ الأنبياء، لا سيما مع فرعون والنمرود ومع كلّ الإمبراطوريات والمستكبرين، ولكن كلّ هذه القوى المستكبرة انكسرت في لحظة من اللحظات، وكتب الله في كتابه الكريم، ﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين﴾".

ورأى فضل الله أنه "كلّما سخّرنا مشاريعنا وأفكارنا سواء كانت في المساجد أو في غيرها لتكون جزءًا من معركة الحق والباطل، فهذا يعني أننا نعمل في الاتّجاه الصحيح، وكلّما كانت أنشطتنا الخاصة والعامة تسير في اتجاه مواجهة الباطل في معركة الحق والباطل، فهذا يعني أننا في الاتّجاه الصحيح، وهذا تكليفنا جميعًا".

الكلمات المفتاحية