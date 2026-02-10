تحت شعار "واجبنا التحرك كي لا يحاكم التاريخ تقاعسنا"، أطلق عدد من الفاعلين في المجتمع المدني والنشطاء في تونس، إلى جانب شبكة "كلنا غزّة كلنا فلسطين - تنسيقية تونس"، وبمشاركة الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، عريضة دولية عاجلة موجّهة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتطالب العريضة بتدخل فوري وحازم من اللجنة الدولية لوقف ما تصفه بـ"جرائم الحرب" المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واللبنانيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وضمان حمايتهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

تحرّك دولي ضدّ الاحتلال

وفي تصريح لـموقع"العهد الإخباري"، أكدت هند يحيى؛ عضو منتدى سيف القدس والمنسقة العامة للشبكة العالمية "كلنا غزّة كلنا فلسطين" في تونس، أن هذه الفعالية ستُتبع بسلسلة من التحركات التصعيدية على المستوى الدولي، بهدف منع إفلات الاحتلال من المحاسبة.

وأوضحت يحيى أبرز ما ورد في نص العريضة، مشيرة إلى أن "إسرائيل"، بصفتها القوّة القائمة بالاحتلال، تضرب عرض الحائط باتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما الاتفاقيتين الثالثة والرابعة، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول. واعتبرت العريضة أن منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى يشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وأضافت: "نطالب من خلال هذه العريضة بوقف التعذيب فورًا، وإدانة الممارسات الوحشية وأساليب التعذيب المخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما نعبّر عن رفضنا لمحاولات تشريع الإعدام عبر سنّ قوانين تستهدف الأسرى، وهو ما يُعدّ جريمة حرب وفقًا للمادة 85 من البروتوكول الأول والمادّة الثامنة من ميثاق روما".

وشددت كذلك على ضرورة دعوة الصليب الأحمر إلى تفعيل المادّة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف، من أجل حثّ الدول الأطراف على الاجتماع واتّخاذ إجراءات رادعة بحق الممارسات "الإسرائيلية". ودعت العريضة أيضًا إلى كشف مصير المئات من المعتقلين الذين انقطعت أخبارهم، لما لذلك من أثر إنساني بالغ في عائلاتهم في فلسطين ولبنان.

دعم نقابي تونسي للأسرى

من جهته، أكد جبران بوراوي؛ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، الموقف الثابت والداعم للاتحاد تجاه القضية الفلسطينية واللبنانية. وأشار في كلمته إلى أن ما يتعرض له الأسرى ليس انتهاكات معزولة، بل سياسة ممنهجة تقوم على التعذيب والقتل البطيء.

وشدد بوراوي على أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيبقى في خندق الدفاع عن الحقوق والحريات وكرامة الإنسان العربي، قائلًا: "باسم منظمة حشاد العريقة، وباسم كلّ الشغّالين والشغّالات، نوجّه تحية إلى أبطالنا الأسرى، جنود الحرية الذين يخوضون في سجون الاحتلال أنبل وأشرس معركة للصمود، وهم في الخط الأول لمعركة الأمة ومعركة الإنسانية جمعاء... من تونس نطلق صرخة رفض لأكبر مظلمة عرفها التاريخ بحق أسرانا البواسل".

وفي ختام الفعالية، وجّه المشاركون تحية إكبار للأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدين التزام تونس بمساندة قضية أسرى فلسطين ولبنان، حيث جرى التوقيع الجماعي على العريضة إيذانًا بإطلاق حملة المليون توقيع.

