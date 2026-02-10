كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إعلان رسمي بتشكيل الهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص المعوقين 2026
لبنان

2026-02-10 19:05
أعلنت الجمعية الخيرية لمساعدة جرحى ومعاقي الحرب في لبنان (مؤسسة الجرحى) عن تمثيل جمعيات فئة الإعاقة الحركية في الهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص المعوقين، عبر ممثلها السيد محمد جواد قاسم، وذلك بموجب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 1/48 الصادر بتاريخ 26/1/2026.

ويترتب على هذا التمثيل متابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام في دعم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية بتطوير السياسات العامة وتحسين مستوى الخدمات، انطلاقًا من الدور المستمر الذي تضطلع به الجمعية في خدمة هذه الفئة والدفاع عن حقوقها.

وفي السياق نفسه، يتولى الجريح السيد محمد جلول تمثيل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص المعوقين، بصفته ممثلًا منتخبًا عن هذه الفئة، ووفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار، وترسيخ العمل المشترك بين مختلف ممثلي الإعاقات ضمن المؤسسات الرسمية.

وأكدت الجمعية التزامها العمل بشفافية ومسؤولية، ووضع مصلحة المستفيدين في صلب سياساتها وبرامجها، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة.

لبنان ذوو الاحتياجات الخاصة مؤسسة الجرحى
