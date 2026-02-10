كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

افتتاح 16 ألف مشروع في إيران بمناسبة ذكرى انتصار الثورة
2026-02-10 20:34
أكَّد وزير الداخلية الإيراني إسـكندر مؤمني اليوم الثلاثاء 10 شباط/ فبراير على الدور المحوري للإنتاج في تعزيز النموّ الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للوحدات الإنتاجية المملوكة للبنوك، إضافة إلى الوحدات المتوقفة أو شبه المتوقفة، مؤكدًا أن إعادة هذه الوحدات إلى دورة الإنتاج يجب أن تكون أولوية قصوى.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة أذربيجان شرق شمال غرب البلاد بمدينة تبريز، حيث أشاد مؤمني بالدور التاريخي لهذه المحافظة في الحفاظ على وحدة إيران الإسلامية وتماسكها واستقلالها، مؤكدًا أن أهالي هذه المنطقة أدوا مسؤولياتهم على أكمل وجه في مختلف مراحل التاريخ، ولهم حق عظيم على إيران يستحق التقدير.

وأشار الوزير إلى تكريم شهداء الدفاع المقدس (1980 - 1988) والدفاع عن المراقد المقدسة، موضحًا أن هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لضمان أمن الشعب في مختلف الظروف، وبالأخص في الاضطرابات الأخيرة، يستحقون أسمى درجات التكريم. وأكد أن جميع مؤسسات محافظة أذربيجان شرقي وأهلها اضطلعوا بدور بارز في إرساء الاستقرار في البلاد، وهو ما يستحق التقدير الكامل.

وأضاف مؤمني أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لخدمة الشعب، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 1 إلى 11 شباط/فبراير الجاري، تم افتتاح نحو 16,000 مشروع تنموي في بلديات وقرى البلاد، بتمويل يزيد عن 111 تريليون تومان، في إطار خطة الحكومة لتعزيز التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

الجمهورية الاسلامية في إيران الاقتصاد الدفاع المقدس
