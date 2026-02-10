كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لاريجاني يحذر الأميركيين من الدور التخريبي للصهاينة قبيل زيارة نتنياهو
لاريجاني يحذر الأميركيين من الدور التخريبي للصهاينة قبيل زيارة نتنياهو

2026-02-10 20:38
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن على الأميركيين أن يبقوا متيقظين تجاه الدور التخريبي للصهاينة.

ونشر لاريجاني الذي يزور مسقط حاليًا، جزءًا من مقابلته مع القناة الوطنية العمانية عبر تدوينة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مساء اليوم الثلاثاء 10 شباط فبراير 2026.

وأشار إلى أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في طريقه إلى الولايات المتحدة، ما يستدعي من الأميركيين أن يفكروا بحكمة وألا يسمحوا له بالتصرف كما لو كان يريد "تعليمهم أطر المفاوضات النووية".

وكان نتنياهو قد صرح الثلاثاء قبيل مغادرته للولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن مشاوراته ستتركز على عدد من القضايا، أبرزها المفاوضات مع إيران وملف الحرب في غزّة، مضيفًا أنه سيعرض على ترامب وجهة نظر "إسرائيل" بشأن مبادئ المفاوضات مع إيران، مؤكدًا أنها مهمّة "ليس فقط ل"إسرائيل"، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن"، على حدّ قوله.

