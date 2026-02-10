دعت وزارة الخارجية الإيرانية المواطنين الإيرانيين للمشاركة الحاشدة في مسيرات الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران يوم غدٍ الأربعاء 11 شباط/فبراير، ما يظهر تماسكهم الوطني وتضامنهم واقتدارهم.

وأضافت في بيانٍ أنَّ "مسيرات 11 شباط/فبراير رمزٌ ملموسٌ لوحدة الشعب الإيراني وإرادته الجماعية في حماية مكتسبات الثورة الإسلامية وصون استقلال إيران وأمنها وسيادتها الوطنية. إنجازات تحققت بفضل تضحيات وتفاني أبناء هذا الوطن الشرفاء، وحُفظت في منعطفات تاريخية حاسمة، بفضل يقظة الشعب وحضوره المسؤول".

وتابعت الخارجية الإيرانية: "على مدى العقود الماضية، تمكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على الدعم الشعبي والثقة في قدراتها الداخلية، من تجاوز تحديات عديدة، بما في ذلك الضغوط السياسية والاقتصادية، والعقوبات غير القانونية، والتهديدات الأمنية، ومواصلة مسيرة التقدم والحفاظ على الكرامة الوطنية. لطالما كان الشعب الإيراني الركيزة الأساسية للاقتدار الوطني والسند القوي لنظام الجمهورية الإسلامية، وهو دور تجلى بوضوح مرة أخرى في مواجهة التهديدات الخارجية ومحاولات زعزعة الاستقرار الداخلي".

وأشارت إلى أنَّه "في ظل استمرار نزعة أعداء الإنسانية إلى إثارة الحروب، مما تُعرّض منطقة غرب آسيا لانعدام الأمن وعدم الاستقرار، وما يترتب على ذلك من عواقب ناجمة عن الاحتلال والعدوان والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان - لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة - وفي حين تنتهك بعض القوى، من خلال نهجها الأحادي وممارسة الضغوط، القواعد والمعايير المعترف بها في القانون الدولي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستظل ملتزمة بسياستها القائمة على المبادئ، والتي تقوم على دعم السلام العادل والأمن الإقليمي المستدام والدفاع عن حقوق الشعوب".

وأكَّدت أنَّه "إيمانًا منها بالدور الحاسم للتماسك الوطني في نجاح الدبلوماسية، أن فعالية السياسة الخارجية وحماية المصالح الوطنية تعتمد على الدعم الشعبي والتضامن الاجتماعي والحضور الواعي للأمة في المواقف الحاسمة. وستتحرك الأجهزة الدبلوماسية للبلاد، مستندةً إلى مبادئ العزة والحكمة والمصلحة، وفي إطار توجيهات قائد الثورة الإمام السيد علي الخامنئي، بحزم للدفاع عن استقلال إيران ووحدة أراضيها، ومواجهة أي تجاوزات أو ضغوط أو تهديدات تستهدف الشعب الإيراني".

وأضافت: "في الوقت الذي يسعى فيه أعداء إيران الإسلامية إلى استهداف إرادة الشعب وأمله من خلال العقوبات والضغوط الاقتصادية والحرب النفسية وتشويه الحقائق وزرع الفتنة، فإن الحضور الشعبي الواسع في مسيرات 11 شباط/فبراير سيكون بمثابة رسالة واضحة عن الاستقرار واليقظة والعزم الوطني على مواصلة مسيرة الاستقلال والعزة والتقدم لإيران الإسلامية.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للدعم والحضور المُلهم للشعب الإيراني الواعي في المسيرات، مشددةً على أنَّ أبناء الأمة في مجال الدبلوماسية لن يدخروا جهدًا في سبيل ضمان الحقوق والمصالح الوطنية وتعزيز مكانة إيران في الساحات الإقليمية والدولية.

