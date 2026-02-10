التقى رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالخارج علي بركة، مع عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا، لبحث آخر المستجدات المتعلّقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما قرارات المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الصهيوني بحق الضفّة الغربية المحتلة، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزّة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والخيام ومواد البناء، في انتهاك واضح لاتفاق وقف الحرب، إلى جانب تعذيب وإهانة المسافرين عبر معبر رفح، ومنع دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزّة لممارسة مهامها في القطاع.

وأكد الطرفان على ضرورة وقف العدوان الصهيوني المتواصل على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها، وكذلك الاعتداءات المستمرة على لبنان، مشددين على أهمية توحيد الجهود الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي على أسس وطنية وديمقراطية، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويمكّنه من مواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد والحصار.

كذلك طالب الجانبان الوسطاء والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان الصهيوني المتواصل، ووضع حد لجرائم حكومة نتنياهو المتطرّفة بحق الشعب الفلسطيني.

