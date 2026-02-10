كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
دفعت عملية "السور الحديدي" "الإسرائيلية" آلاف السكان الفلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة إلى مغادرة المخيمات في نزوح طويل الأمد مستمر منذ أكثر من عام، فارضًا واقعًا معيشيًا قاسيًا، ومبقيًا سؤال العودة مفتوحًا من دون أفق واضح.

وشهدت مخيمات شمال الضفّة الغربية، ولا سيما جنين ونور شمس وطولكرم، تحوّلًا مأساويًا في طبيعة العمليات العسكرية "الإسرائيلية"، حيث انتقلت من الاقتحامات الموضعية إلى الحملات العسكرية المطوّلة، ما أدى إلى تهجير أكثر من 40 ألف لاجئ، وفق تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتُظهر البيانات الميدانية اتساعًا غير مسبوق في حجم النزوح، إذ تشير تقديرات اللجان الشعبية إلى نزوح نحو 27.5 ألف فلسطيني من مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، توزّعوا بين مدينة طولكرم وقراها، في ظل دمار واسع طاول النسيج السكاني، حيث دُمّر نحو 1750 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضرّرت قرابة 3650 وحدة سكنية جزئيًا، إضافة إلى إحراق 135 منزلًا كليًا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعرّض مخيما طولكرم ونور شمس لتدمير نحو 800 محل ومنشأة تجارية، إلى جانب تدمير شبه كامل للبنية التحتية، شمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتّصالات.

وفي مخيم جنين، نزح نحو 21 ألف شخص من المخيم ومحيطه، توزّعوا بين مساكن الجامعة الأميركية وأحياء مدينة جنين و39 بلدة وقرية في عموم المحافظة، وترافق النزوح مع تدمير واسع للمساكن، شمل تدمير نحو 1200 شقة كليًا و700 شقة جزئيًا، إضافة إلى تدمير 200 محل تجاري.

ويعتمد النازحون اليوم بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية التي توصف بأنها شحيحة جدًا مقارنة بحجم الاحتياجات، إذ تلقّى نازحو مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منح إيجار جزئية لمرة واحدة فقط خلال أكثر من عام على بدء النزوح، بقيمة 900 دولار، قدّمتها منظمات دولية بالشراكة مع "الأونروا" والسلطة الفلسطينية.

