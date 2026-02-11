انطلقت، اليوم الأربعاء (11 شباط 2026)، مسيرات جماهيرية حاشدة في طهران وسائر أنحاء البلاد، احتفالًا بالذكرى السنوية السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

خرج أهالي طهران، بالتزامن مع مختلف المحافظات، منذ ساعات الصباح، في مسيرات واسعة لتجديد العهد والميثاق مع أهداف وتطلعات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائد الثورة الإسلامية، وتأكيد مواصلة درب الشهداء الأبرار حتى تحقيق النصر النهائي على الأعداء. كما شارك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم الموسوي في المسيرات.

تزامنًا مع طهران، انطلقت المسيرات الشعبية إحياءً لذكرى انتصار الثورة الإسلامية، في أكثر من ألف و400 مدينة وناحية، وفي العديد من قرى البلاد، على الرغم من توقعات مؤسسة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار والثلوج.

بالتوازي، تحتفل السفارات والمستشاريات الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى "22 بهمن" (11 شباط) بوصفه اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في البعثات الإيرانية في أكثر من 70 بلدًا في العالم.

يحيي الشعب الإيراني، من خلال مشاركته الواسعة في مسيرات يوم "22 بهمن"، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في شباط/فبراير 1979، مرددًا شعارات الاستقلال والحرية، في سبيل إحباط وإفشال مؤامرات ومخططات الأعداء.

