العدو يستهدف منزلًا في بليدا ويتوغّل في الخط الأزرق
العدو يستهدف منزلًا في بليدا ويتوغّل في الخط الأزرق

2026-02-11 09:57
شهدت بلدات جنوبية، ليلًا، تصعيدًا ميدانيًا باستهداف منزل مأهول وتوغّل قوة عسكرية في الخط الأزرق، وسط استمرار اعتداءات العدو الصهيوني.

هذا؛ وقد ألقت مسيّرة "إسرائيلية"، ليلًا، قنابل على منزل مأهول في بلدة بليدا، ما أدّى إلى إخلاء العائلة منه، قبل أن تتوغّل قوة "إسرائيلية" إلى المكان وتُقدِم على تفخيخ المنزل ونسفه، والذي تعرّض سابقًا لاستهداف بالقنابل الصوتية.

كما تعرضت أطراف بلدة يارون لرشقات رشاشة مصدرها دبابة "ميركافا" خرقت الخط الأزرق، في منطقة "هرمون"، جنوب البلدة.

