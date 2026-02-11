لبنان
كلمة للأمين العام لحزب الله في ذكرى الشهداء القادة الاثنين المقبل
يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في المهرجان التكريمي "سنكمل الطريق" الذي يقيمه حزب الله تخليدًا لجهاد وتضحيات الشهداء القادة: سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي (رض)، وشيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب (رض)، والقائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية (الحاج رضوان)، وذلك يوم الاثنين 16 شباط/فبراير 2026 عند الساعة 03:30 عصرًا في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية، بالتزامن في مقام سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي في النبيّ شيت، وحسينية بلدة جبشيت، ومجمع الحاج عماد مغنية في طيردبا.