لبنان

كلمة للأمين العام لحزب الله في ذكرى الشهداء القادة الاثنين المقبل
لبنان

كلمة للأمين العام لحزب الله في ذكرى الشهداء القادة الاثنين المقبل

2026-02-11 10:22
113

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في المهرجان التكريمي "سنكمل الطريق" الذي يقيمه حزب الله تخليدًا لجهاد وتضحيات الشهداء القادة: سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي (رض)، وشيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب (رض)، والقائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية (الحاج رضوان)، وذلك يوم الاثنين 16 شباط/فبراير 2026 عند الساعة 03:30 عصرًا في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية، بالتزامن في مقام سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي في النبيّ شيت، وحسينية بلدة جبشيت، ومجمع الحاج عماد مغنية في طيردبا.‎

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشيخ نعيم قاسم عماد مغنية السيد عباس الموسوي الشيخ راغب حرب ذكرى القادة الشهداء القادة الشهداء
