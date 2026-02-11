يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في المهرجان التكريمي "سنكمل الطريق" الذي يقيمه حزب الله تخليدًا لجهاد وتضحيات الشهداء القادة: سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي (رض)، وشيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب (رض)، والقائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية (الحاج رضوان)، وذلك يوم الاثنين 16 شباط/فبراير 2026 عند الساعة 03:30 عصرًا في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية، بالتزامن في مقام سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي في النبيّ شيت، وحسينية بلدة جبشيت، ومجمع الحاج عماد مغنية في طيردبا.‎

