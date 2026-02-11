في اليوم الـ124 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته على الفلسطينيين، وسط تصعيد ميداني جديد في عدة مناطق من القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء خروقات "إسرائيلية" جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فجر اليوم الأربعاء، نسف الجيش "الإسرائيلي" عددًا من منازل المواطنين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أطلقت آليات الاحتلال النار وسط المدينة، فيما شنت طائرات حربية غارة استهدفت مناطق شرق خان يونس.

وسط القطاع، أطلقت آليات "إسرائيلية" النار باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، وإطلاق نار متقطع على شارع صلاح الدين.

ووفقُا اوزارة الصحة في غزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 590 شهيدًا، إضافة إلى 1558 مصابًا، فيما تم انتشال 717 جثمانًا خلال المرحلة ذاتها.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد ارتفعت إلى 72,037 شهيدًا، و171,666 مصابًا.

الكلمات المفتاحية