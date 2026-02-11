أكد الأمين العام لمجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني أن: "أي استهداف لإيران، ولو كان محدودًا، سنعدّه بداية حرب ولن نكون مقيدين بحدود"، مشددًا على أن: "التهديد المتزامن مع التفاوض أسلوب واشنطن؛ لكن من الحكمة أن يكون مسار المفاوضات جادًا"، لافتًا إلى أن: "الحرب إذا اندلعت ستؤثر على العالم نظرًا إلى قدرات المنطقة في إنتاج الطاقة".

وعلى هامش مشاركته في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، رأى شمخاني أن مسألة القدرات الصاروخية الإيرانية ليست من صلاحيات المفاوضين، قائلًا: "من الحكمة أن يتابع الجانب الآخر مسار المفاوضات الذي بدأ، ليس بالاستعراض، بل بطريقة جدية".

وأضاف: "هذه ليست حربًا جغرافية محصورة بين خصمين فقط؛ فمن الطبيعي أن هذه الحرب في منطقة كهذه لا تقتصر على المسائل العسكرية فحسب، ونظرًا إلى حجم الطاقة الهائل في المنطقة، سيكون لها حتمًا تأثير في عوامل عديدة في العالم تمسّ حياة الناس في شتى أنحاء العالم".

وردًا على سؤال عن إمكان إثارة الجانب الأخر لمسألة القدرات الصاروخية الإيرانية خلال المفاوضات، صرح قائلًا: "إن القدرات الصاروخية ليست موضوعًا يقع ضمن صلاحيات المفاوضين".



