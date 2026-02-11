كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي المرأة في قلب الثورة.. كيف أعادت الجمهورية الإسلامية صياغة دورها بين الهوية والتمكين

إيران

شمخاني: أي استهداف لإيران ولو كان محدودًا سنعدّه بداية حرب ولن نكون مقيدين بحدود
إيران

شمخاني: أي استهداف لإيران ولو كان محدودًا سنعدّه بداية حرب ولن نكون مقيدين بحدود

2026-02-11 14:24
101

أكد الأمين العام لمجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني أن: "أي استهداف لإيران، ولو كان محدودًا، سنعدّه بداية حرب ولن نكون مقيدين بحدود"، مشددًا على أن: "التهديد المتزامن مع التفاوض أسلوب واشنطن؛ لكن من الحكمة أن يكون مسار المفاوضات جادًا"، لافتًا إلى أن: "الحرب إذا اندلعت ستؤثر على العالم نظرًا إلى قدرات المنطقة في إنتاج الطاقة".

وعلى هامش مشاركته في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، رأى شمخاني أن مسألة القدرات الصاروخية الإيرانية ليست من صلاحيات المفاوضين، قائلًا: "من الحكمة أن يتابع الجانب الآخر مسار المفاوضات الذي بدأ، ليس بالاستعراض، بل بطريقة جدية".

وأضاف: "هذه ليست حربًا جغرافية محصورة بين خصمين فقط؛ فمن الطبيعي أن هذه الحرب في منطقة كهذه لا تقتصر على المسائل العسكرية فحسب، ونظرًا إلى حجم الطاقة الهائل في المنطقة، سيكون لها حتمًا تأثير في عوامل عديدة في العالم تمسّ حياة الناس في شتى أنحاء العالم".

وردًا على سؤال عن إمكان إثارة الجانب الأخر لمسألة القدرات الصاروخية الإيرانية خلال المفاوضات، صرح قائلًا: "إن القدرات الصاروخية ليست موضوعًا يقع ضمن صلاحيات المفاوضين".
 

الكلمات المفتاحية
ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران علي شمخاني إيران
إقرأ المزيد
المزيد
عراقجي يعلن عن إعداد خطة تضمن حق إيران في
عراقجي يعلن عن إعداد خطة تضمن حق إيران في "النووي" دون امتلاك قنبلة
إيران منذ 6 دقائق
لاريجاني ودرويش يبحثان تطوّرات غزّة والمنطقة ويؤكدان استمرار الدعم والتضامن
لاريجاني ودرويش يبحثان تطوّرات غزّة والمنطقة ويؤكدان استمرار الدعم والتضامن
إيران منذ 33 دقيقة
بيان مسيرات إيران: جنود الميدان والدبلوماسية يحظون بدعم الشعب بالكامل
بيان مسيرات إيران: جنود الميدان والدبلوماسية يحظون بدعم الشعب بالكامل
إيران منذ ساعة
شمخاني: أي استهداف لإيران ولو كان محدودًا سنعدّه بداية حرب ولن نكون مقيدين بحدود
شمخاني: أي استهداف لإيران ولو كان محدودًا سنعدّه بداية حرب ولن نكون مقيدين بحدود
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
بيان مسيرات إيران: جنود الميدان والدبلوماسية يحظون بدعم الشعب بالكامل
بيان مسيرات إيران: جنود الميدان والدبلوماسية يحظون بدعم الشعب بالكامل
إيران منذ ساعة
ندوة فكرية في بوداي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران
ندوة فكرية في بوداي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران
لبنان منذ ساعة
المرأة في قلب الثورة.. كيف أعادت الجمهورية الإسلامية صياغة دورها بين الهوية والتمكين
المرأة في قلب الثورة.. كيف أعادت الجمهورية الإسلامية صياغة دورها بين الهوية والتمكين
خاص العهد منذ ساعتين
شمخاني: أي استهداف لإيران ولو كان محدودًا سنعدّه بداية حرب ولن نكون مقيدين بحدود
شمخاني: أي استهداف لإيران ولو كان محدودًا سنعدّه بداية حرب ولن نكون مقيدين بحدود
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة