عراقجي يعلن عن إعداد خطة تضمن حق إيران في "النووي" دون امتلاك قنبلة

2026-02-11 17:29
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل على مقترح لاتفاق يضمن حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، دون امتلاك أسلحة نووية.

وقال عراقجي في حديث لقناة RT  الروسية: "لقد وجهت فريقي بالعمل على خطة أو مقترح عملي يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، مع ضمان حقها في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية - كالكهرباء والطب والزراعة".

وأكد عراقجي مجددًا أن برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم سلمي تمامًا، ويستند إلى ما وصفه بحقوق البلاد السيادية. وأوضح أن مستويات التخصيب تعتمد على الاحتياجات المدنية، مشيرًا إلى أن مفاعلات الطاقة تتطلب تخصيبًا أقل من 5%، بينما يستخدم مفاعل طهران للأبحاث - الذي بنته الولايات المتحدة قبل ثورة 1979 - وقودًا مخصبًا بنسبة 20% لإنتاج نظائر طبية لعلاج السرطان.

وقال عراقجي: "الأرقام ليست مهمة.. المهم هو الطبيعة السلمية للتخصيب"، وأضاف أن إيران مستعدة لتقديم ضمانات بعدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية"، واصفًا هذه الضمانات بأنها "ممكنة وقابلة للتحقيق" إذا توفرت النوايا الحسنة من كلا الجانبين.

وفي الوقت نفسه، استبعد الوزير التفاوض حول برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو تحالفاتها الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه القضايا لا علاقة لها بالملف النووي.

وقال عراقجي: "نتفاوض فقط بشأن برنامجنا النووي مع الولايات المتحدة"، واصفًا المطالب الأخرى بأنها "غير مطروحة على الإطلاق".

وأكد عراقجي أن إيران ملتزمة تمامًا بالتوصل إلى تسوية دبلوماسية مع الولايات المتحدة، مع استعدادها في الوقت نفسه لاحتمال تجدد الصراع.

وأضاف: "ما زلنا لا نثق تمامًا بالأميركيين. كنا في خضم مفاوضات في يونيو الماضي، عندما قرروا مهاجمتنا، كانت تلك تجربة مريرة للغاية بالنسبة لنا".

وأوضح عراقجي أن إيران مستعدة للمواجهة في حال فشل الدبلوماسية، وقال: "نحن مستعدون للحل الدبلوماسي بقدر استعدادنا للدفاع عن أنفسنا ضدّ أي عدوان جديد".

وهاجم عراقجي بشدة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بـ"مثير الحروب"، وأنه "ليس في ذهنه أي حل سوى الحرب"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو هاجم خلال عامين ماضيين فقط، سبع دول في منطقتنا، فضلاً عن أنه حاول مرارًا جر واشنطن إلى حرب أوسع مع إيران".

وجدد عراقجي التحذير من أنه في حال تعرض الجمهورية الإسلامية لهجوم جديد، فسترد إيران بضرب المصالح والقواعد الأميركية في جميع أنحاء المنطقة.

