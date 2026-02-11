كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي السيد الحوثي: واجب الأمة الإسلامية الوقوف ضدّ العدوّ "الإسرائيلي" وشريكه الأميركي

رياضة

اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و
رياضة

اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و"يويفا" ينهي مشروع "سوبر ليغ"

2026-02-11 18:30
75

توصل نادي ريال مدريد الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء (11 شباط/فبراير 2026)، إلى اتفاق مبدئي ينهي مشروع "سوبر ليغ".

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا أعلن فيه التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورابطة الأندية الأوروبية، "من أجل مصلحة كرة القدم الأوروبية للأندية، مع احترام مبدأ الجدارة الرياضية، والتأكيد على الاستدامة طويلة الأمد للأندية، وتحسين تجربة الجماهير عبر استخدام التكنولوجيا".

البيان الذي تبعه لاحقًا تأكيد مماثل من "يويفا" ورابطة الأندية، وضع حدًا فعليًا لمشروع "سوبر ليغ".

وجاء في نصه أنّ "هذا الاتفاق المبدئي سيسهم أيضًا في حل النزاعات القانونية المتعلقة بالدوري الأوروبي الممتاز، بمجرد تنفيذ اتفاق نهائي".

ويأتي الإعلان بعد أيام من انسحاب برشلونة رسميًا من المشروع.

وكانت شركة "A22" المروّجة لمشروع "سوبر ليغ"، إلى جانب ريال مدريد، لا تزال منخرطة في نزاع قانوني مع "يويفا"؛ حيث كانت تطالب بتعويضات تصل إلى 4.5 مليار يورو عن الأضرار والخسائر الناتجة عن عدم السماح بإطلاق المسابقة. الاتفاق الجديد يضع حدًا لتلك المطالبات وينهي المسار القضائي القائم.

ووُلد مشروع "سوبر ليغ" عام 2021 بدعم 12 ناديًا مؤسسًا: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وآرسنال، وليفربول، ومانشستر سيتي، وتوتنهام، ويوفنتوس، وميلان وإنتر ميلان. غير أن المشروع واجه انسحابات متتالية، بدأت بالأندية الإنكليزية خلال الأيام الأولى، ثم لحقتها الأندية الإيطالية وأتلتيكو مدريد، قبل أن يبقى ريال مدريد وبرشلونة الشريكين الوحيدين حتى الأسبوع الحالي.

وفي البيان الكامل، أكدت الأطراف الثلاثة أنّ الاتفاق جاء بعد أشهر من المحادثات "بهدف خدمة كرة القدم الأوروبية"، وأنه يستند إلى احترام مبدأ الجدارة الرياضية، وضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل للأندية، والعمل على تطوير تجربة المشجعين.

وبذلك يُسدل الستار رسميًا على أحد أكثر المشروعات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الأوروبية الحديث، بعد مسار شهد صدامات قانونية وسياسية ورياضية امتدت لنحو 5 أعوام.

الكلمات المفتاحية
أوروبا كرة القدم ريال مدريد
إقرأ المزيد
المزيد
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا:
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا: "اسألوا ريال مدريد"
رياضة منذ 8 دقائق
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
رياضة منذ ساعة
اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و
اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و"يويفا" ينهي مشروع "سوبر ليغ"
رياضة منذ ساعتين
تحقيق رسمي في إيطاليا بعد شكاوى من تفكك ميداليات
تحقيق رسمي في إيطاليا بعد شكاوى من تفكك ميداليات "الأولمبياد الشتوي"
رياضة منذ يومين
مقالات مرتبطة
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا:
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا: "اسألوا ريال مدريد"
رياضة منذ 8 دقائق
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
رياضة منذ ساعة
اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و
اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و"يويفا" ينهي مشروع "سوبر ليغ"
رياضة منذ ساعتين
لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة للترشح لولاية جديدة
لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة للترشح لولاية جديدة
رياضة منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة